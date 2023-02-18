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邊度買股票真正免佣? 8間證券商收費大比併 一文看清港股美股交易費用

個人增值 09:30 2023/02/18

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不少人都認為投資市場已跌至低水平，目前是入市好時機。無論是投資港股或美股，不少人都會透過證券行買股票，希望享受更便宜佣金及行政費。節省投資成本，緊記要留意證券商的收費細則，存倉費、佣金、代收股息、紅股、取存、轉倉等費用。即看8間證券商收費大比併︰

券商收費大比併

    點擊圖片放大

免佣細節要留意
不少券商都會以免平台費或佣金來吸引客戶，但大部份都會是帶有其中一項的收費，所以真正免平台費免佣金的交易平台不多，以港股來看，每間都有列明平台費及佣金的分別收費，不過老虎最新的開戶優惠就指會免兩項收費，提供港股、窩輪及牛熊證交易永久免佣，至11月29日前免平台費，美股證券交易亦免佣至11月29日；另外，輝立證券美股成交股數為15股以內的網上買單免佣金，同時沒有平台費，如果是小本交易相對優惠。另外，港股轉倉費用方面，轉出費最高每隻股每次要付$500，其餘亦會按每種股票或收市價的比例計算。

代收股息有費用
在孖展利息/融資方面，要注意不少券商的利率高達6.8%(富途、華盛、老虎)，亦要視乎相關銀行的利率變動，而代收股息的費用方面，0.5%的收費較為普遍，最低為0.2%(老虎、致富、富途)，亦要留意部分最少要支付30元(華盛、輝立、老虎、富途)費用，此收費亦同樣適用於代收紅股，千萬不要等到收息/紅股時才得悉收費，屆時沒有足夠金額支付，隨時又有利息產生。

投資者可按自己的交易模式，選擇手續費及佣金較低的證券行，要留意當本金不足需要借款、或期權期貨玩家面對保證金不足，亦很容易出現利息，假如無法償還更會不斷計息，因此大家亦要留意自己的風險承受能力。

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