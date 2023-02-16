  • 19°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤

個人增值 15:16 2023/02/16

分享：

分享：

作為「股神」巴菲特身邊的男人，芒格（Charlie Munger）其實比巴菲特更年長，今年已99歲的他繼續有火，最近上CNBC節目，不止大談Tesla及比亞迪 （01211） ，並一如既往炮轟虛擬貨幣，及批評近期火熱的人工智能。同時亦有談及銀行股、阿里巴巴 （09988） 及台積電（美︰TSMC）的投資。

「阿里仍是零售商 行業競爭大」
芒格旗下的Daily Journal曾經在2021年建倉阿里巴巴，但於去年又大幅減持。雖然最新第一季的數字未見再有減倉，但芒格今次在節目中透露，「阿里巴巴是他迄今最大的錯誤之一。」他表示，「我從沒停止思考有關阿里巴巴，我認為它仍是一家零售商，而這個行業競爭大。」

「台積電仍是地球上最強」
巴郡繼前一季建倉台積電後，上季又突然大幅減持該股。作為巴郡副董事長，芒格在節目訪問似乎一直迴避這件事，但有提到他通常不太喜歡半導體行業，因為要把很多資金拿去投資以獲取競爭優勢。但他又提及台積電在過去很多年都領先了這行業，「現在仍是地球上最強的半導體公司」。

「人工智能不能治癒癌症」
受ChatGPT鼓動，最近人工智能的話題很火熱，AI相關的股票紛紛大漲，但芒格認為AI主題是瘋狂的炒作。「人工智能非常重要，但我對此喜憂參半，因為這主題裡面也有很多廢話，有很多瘋狂的炒作。事實是人工智能不能治癒癌症。」

繼續炮轟加密貨幣
眾所周知，芒格一直討厭加密貨幣市場，他今次繼續炮轟這行業是「垃圾」，認為政府還容許它的存在是瘋狂的事，再一次呼籲美國政府傚法中國禁止加密貨幣。

有關芒格談及Tesla及比亞迪，可看【此頁】。

股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

全球第3大富豪成功秘訣︰縮短開會時間 「老闆永不做第一個發言」
2023/02/07
全球第3大富豪成功秘訣︰縮短開會時間 「老闆永不做第一個發言」
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（二）
2023/01/31
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（二）
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（一）
2023/01/30
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（一）
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2022/12/27
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
2022/11/10
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 台積電（美：TSM） 比亞迪股份（01211） 股票 經濟 宏觀分析 港股 美股 財務自由

上一篇文章

【ET財智Talk】中港經濟復甦VS外圍不明朗因素 東亞銀行李振豪剖析中港選股策略，2月20日晚上8點見！

下一篇文章

【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

初入社會與錢打交道 5項年輕人意料不到的開支
初入社會與錢打交道 5項年輕人意料不到的開支
7成港人有興趣買美股 三大原因卻步 兩類人較熱衷投資美股
7成港人有興趣買美股 三大原因卻步 兩類人較熱衷投資美股
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【WFH】混合工作模式成求職熱搜 遠程辦公真的更慳錢？
【WFH】混合工作模式成求職熱搜 遠程辦公真的更慳錢？
8大高危職業 未來工作將被人工智能取代？ 掌握3種能力免淘汰
8大高危職業 未來工作將被人工智能取代？ 掌握3種能力免淘汰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款