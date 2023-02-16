【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤

作為「股神」巴菲特身邊的男人，芒格（Charlie Munger）其實比巴菲特更年長，今年已99歲的他繼續有火，最近上CNBC節目，不止大談Tesla及比亞迪 （01211） ，並一如既往炮轟虛擬貨幣，及批評近期火熱的人工智能。同時亦有談及銀行股、阿里巴巴 （09988） 及台積電（美︰TSMC）的投資。

「阿里仍是零售商 行業競爭大」

芒格旗下的Daily Journal曾經在2021年建倉阿里巴巴，但於去年又大幅減持。雖然最新第一季的數字未見再有減倉，但芒格今次在節目中透露，「阿里巴巴是他迄今最大的錯誤之一。」他表示，「我從沒停止思考有關阿里巴巴，我認為它仍是一家零售商，而這個行業競爭大。」

「台積電仍是地球上最強」

巴郡繼前一季建倉台積電後，上季又突然大幅減持該股。作為巴郡副董事長，芒格在節目訪問似乎一直迴避這件事，但有提到他通常不太喜歡半導體行業，因為要把很多資金拿去投資以獲取競爭優勢。但他又提及台積電在過去很多年都領先了這行業，「現在仍是地球上最強的半導體公司」。

「人工智能不能治癒癌症」

受ChatGPT鼓動，最近人工智能的話題很火熱，AI相關的股票紛紛大漲，但芒格認為AI主題是瘋狂的炒作。「人工智能非常重要，但我對此喜憂參半，因為這主題裡面也有很多廢話，有很多瘋狂的炒作。事實是人工智能不能治癒癌症。」

繼續炮轟加密貨幣

眾所周知，芒格一直討厭加密貨幣市場，他今次繼續炮轟這行業是「垃圾」，認為政府還容許它的存在是瘋狂的事，再一次呼籲美國政府傚法中國禁止加密貨幣。

有關芒格談及Tesla及比亞迪，可看【此頁】。

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