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【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?

個人增值 13:32 2023/02/16

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對於子女的教育，不少人都考慮安排海外升學。為了下一代有更自由的學習空間及成長環境，即使所需要的資金要更多，但千方百計亦希望儲錢供小朋友到外國讀書。作為小學教師的主角亦不例外，希望可以供兩女到英國讀大學，惟手上的資產仍不足，有大約8至10年時間準備，可以如何為女兒累積足以應付到海外留學開支? 看看龔成是如何回應

讀者:
老師，你好。本人43歲，住公屋，是小學教師，有2個讀小學的女兒，家庭月入5萬，最多可儲蓄2萬，正計劃儲蓄及投資，期望送2個女到英國讀大學。

現有現金10萬
股票:
微盟 2萬（高位入，蝕了3萬）
領展 2萬 （蝕$7000）
京東健康 1 萬
另有大約130萬遺產。

因本人沒太了解投資知識，本想買保險儲蓄計劃，但又擔心增長太少，所以請教如何能實現夢想，送女兒出國讀書。

龔成︰
現時距離你女兒上大學，估計大概有8-10年的時間，你要好好利用這8-10年做好財務增值的部分。

坊間的保險儲蓄回報各有不同，你要睇翻當中的條款及過往的回報，是否值得購買。

如果你本身無太多的投資知識和經驗，儲蓄保都可以考慮。但因爲距離你女兒升學還有一段頗長的時間，你可以透過學習理財知識加大投資的回報。

首先要計算出你送兩個女兒上大學需要多少現金，再去尋找合適的投資工具。

我假設你月供$2萬，加上現時的遺產和股票大約$150萬，以10% （連股息再投資）計算，10年大概有$400萬。當然，這是不確定的，要視乎當時的市況，但可以給你一個粗略的預算。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用$10000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。餘下的另一半儲蓄，我地就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長線投資。

至於你的130萬遺產，你可以先用20-30萬，分注去入貨。其餘等你有一定的投資經驗時再動用，在期間你要努力增加理財知識，達成目標的機會就會大大增加。

書本上，你可以睇我寫的《80後千萬富翁》、《財務自由行》和《股票勝經》，都適合初學者。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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