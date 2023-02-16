比較15款「5星級」自願醫保 邊款半私家房計劃係中產家庭之選？

自願醫保（VHIS）是獲政府認可的醫療保險，投保人更享扣稅優惠（註1），推出以來一直深受歡迎，保單數目已突破100萬。然而，市場上的自願醫保計劃超過百款，大家選擇時難免眼花撩亂，為方便讀者比較，10Life精算師以劃一標準鑑定自願醫保產品，挑選出保障高、能抵抗醫療通脹的5星產品自願醫保。對於中產家庭，半私家房計劃讓受保人享有較普通房高的私人空間，當小朋友入院時家長亦更方便照顧，的確具一定吸引力，市場上有哪些5星自願醫保（半私家房）供大家選擇呢？

善用自付費計劃減保費 還可配合公司醫保

10Life 5星級自願醫保於12個指定傷病個案的預計平均保障率達99.5%或以上（註2），並展現抗醫療通脹特性，即提供全數保障（註3）和高額每保單年度賠償上限。自從10Life推出醫療保障評分標準，不少保險公司都積極優化產品，所以5星產品保障相若，消費者可集中留意其保費差異。

以35歲保費為例，無自付費（墊底費）的計劃保費均過萬，未必人人負擔得起。其實大家若想以較低廉的價錢投保，又或已有公司醫保計劃，可考慮設有自付費的計劃。如表1顯示，當自付費設在約20,000港元時，5星級自願醫保保費大幅減少，有6款產品（富衛人壽、保泰人壽、安盛、安達人壽、信諾、藍十字保險）的年保費甚至低於6,000港元。

表1：比較5星級自願醫保計劃（半私家房）價錢（港元）

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5星級自願醫保 5歲小朋友保費2,868元起

小孩子抵抗力弱，流感、病毒感染亦可能要入住醫院，為人父母，當然希望子女在患病時得到優質的治療，所以不少都會幫仔女買醫保。若選擇20,000港元自付費的計劃，保費可以降低。表1顯示，5歲保費由2,868港元至8,264港元。順帶一提，在職父母替子女買自願保險，該保費可申請稅務扣減。

保費一般跟隨年齡、醫療通脹上升，但從表1可見，不同保險公司對成人與小朋友的差額並不一樣，有些相差較大，有些相差較少。對於5歲小朋友，富衛人壽、保泰人壽、安盛、宏利、友邦、中國太平的保費低過4,000港元。

自願醫保玩法多 投保先宜向專家查詢

自願醫保玩法多，惟涉及專門知識，普羅大眾難以自行研究，例如早前研究發現，以組合形式投保自願醫保，保費反而減少36%，而且保障不變。如有需要，投保前最好先向專家查詢。



註﹕

1. 每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8,000港元。

2. 10Life根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案，於一般情況下的醫療開支，再由10Life精算師對照醫療產品的賠償上限，計算出來的預計平均保障，詳見《醫療保險的評分方法》。上述傷病個案的預計保障率是根據該傷病於一般情況下之預計醫療開支來計算，用作「預計」醫療保險及消費者大概要負擔的醫療開支，僅作參考之用，並未得到有關保險公司之確認。

3.「全數保障」指保險公司會全額支付扣除自付費餘額（如有）後的合資格醫療費用及其他費用，但受每保單年度保障限額（如適用）、終身保障限額（如適用）、每保單年度每傷病保障限額（如適用）及/或其他相關條件所限。全數保障只適用於指定保障項目，而其他保障項目受限於相關項目的賠償限額。有關索償需符合「醫療所需」，費用亦要「合理及慣常」。

4. 以上保費資料更新至 2023年2月1日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

5. 本文最後更新日期： 2023年2月1日。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保邊間好2023】「5星級」計劃比較 邊款至係中產家庭之選？】

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