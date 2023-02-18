外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課

讀者李小姐問：

現在都提倡親子理財，有甚麼辦法可以讓小朋友輕鬆愉快建立理財意識？

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最近開關，香港人又重啟了環球旅行。筆者去到機場，看到不少家庭都攜帶小朋友出行，一來是家庭旅行增強親子關係，二來可以拓展小朋友的見識。但大家有沒有想過，旅行也可以灌輸小朋友一點理財意識呢？

貨物比喻 教導滙率

比如筆者帶小朋友到日本旅行時，現讀幼稚園的她就很好奇，這個日圓的紙幣和硬幣跟我們的港幣很不一樣。我就教她，每個國家和地區都有自己的貨幣，所以到了該地方就要用他們的貨幣。另外，貨幣的價值也很不同，比如100日圓現在約是6港元左右，為了讓小朋友容易明白，就拿蘋果來舉例子，100元好像數字很大，如果按照6元港幣買一個蘋果的話，在香港，100港幣可以買差不多16個蘋果，但是在日本，100日圓可能勉強買一個蘋果。就這樣講解，小朋友好像開始理解了，原來不同國家地區之間貨幣滙率是不同，100元的貨幣單位變了，可以買到的蘋果數量就很不同。

其次，日本的貨品極大豐富，手信也多種多樣，小朋友見到都忍不住叫家長買這個買那個，這時候也是一個很好的機會跟孩子溝通。比如，我們今天就拿出一定數量的金額，告訴她今天如何分配，舉例，2萬日圓，打算拿40%吃飯和買水，10%做交通費，20%買門票，20%買手信，10%用作後備以防前面的事情超過預算。這樣小朋友就知道原來我們做事情是有預算的，即使手上有錢，也不是隨時都可以全部用來買手信的。這下她看到甚麼東西，就問問家長預算夠不夠花，簡單的數字也讓她參與計算一下，這樣慢慢她就有概念，學校學的數字，原來出來旅行遊玩，買東西也用得上。這樣的方式，也可以幫助孩子，花錢之前區分一下，甚麼東西是必須的，甚麼東西很想要，甚麼東西可買可不買，建立節約金錢的意識，和規劃使用金錢的能力。

懂得儲蓄 才能旅行

最後，旅行實在太開心了，小朋友捨不得回家，回程飛機的時候，她就有情緒，問：「為甚麼不能一直旅行，不要回家呢？」這個時候，筆者看着小朋友淚汪汪的眼睛，又好氣又好笑，本來想簡單應付，後來一想，這也是一個好機會告訴她理財的重要性。我們就說，旅行是要花錢的，爸爸媽媽要工作才能賺錢。另外，記得花錢是有預算有規劃的，比如你有100元，你要30元吃飯，20元上學，10元交通，20元用來旅行，還有20元要存起來。所以就算我們手上有錢，也不能全部用來旅行，要回去繼續賺錢和儲蓄，不然後面就不能去你喜歡的幼稚園上學了，更不能旅行了。你也要回去好好學習，認識更多的字和學會算數，就有人要你工作，然後工作賺錢了，就可以自己決定去哪裏玩。這時候小朋友聽了覺得很有道理，充滿幹勁，說：「好的，那我們都趕快回去工作和學習吧！」

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰出外旅行時 親子理財課】（收費文章）

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