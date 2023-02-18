  • 20°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課

個人增值 10:30 2023/02/18

分享：

分享：

讀者李小姐問：

現在都提倡親子理財，有甚麼辦法可以讓小朋友輕鬆愉快建立理財意識？

====================================

最近開關，香港人又重啟了環球旅行。筆者去到機場，看到不少家庭都攜帶小朋友出行，一來是家庭旅行增強親子關係，二來可以拓展小朋友的見識。但大家有沒有想過，旅行也可以灌輸小朋友一點理財意識呢？

貨物比喻 教導滙率

比如筆者帶小朋友到日本旅行時，現讀幼稚園的她就很好奇，這個日圓的紙幣和硬幣跟我們的港幣很不一樣。我就教她，每個國家和地區都有自己的貨幣，所以到了該地方就要用他們的貨幣。另外，貨幣的價值也很不同，比如100日圓現在約是6港元左右，為了讓小朋友容易明白，就拿蘋果來舉例子，100元好像數字很大，如果按照6元港幣買一個蘋果的話，在香港，100港幣可以買差不多16個蘋果，但是在日本，100日圓可能勉強買一個蘋果。就這樣講解，小朋友好像開始理解了，原來不同國家地區之間貨幣滙率是不同，100元的貨幣單位變了，可以買到的蘋果數量就很不同。

其次，日本的貨品極大豐富，手信也多種多樣，小朋友見到都忍不住叫家長買這個買那個，這時候也是一個很好的機會跟孩子溝通。比如，我們今天就拿出一定數量的金額，告訴她今天如何分配，舉例，2萬日圓，打算拿40%吃飯和買水，10%做交通費，20%買門票，20%買手信，10%用作後備以防前面的事情超過預算。這樣小朋友就知道原來我們做事情是有預算的，即使手上有錢，也不是隨時都可以全部用來買手信的。這下她看到甚麼東西，就問問家長預算夠不夠花，簡單的數字也讓她參與計算一下，這樣慢慢她就有概念，學校學的數字，原來出來旅行遊玩，買東西也用得上。這樣的方式，也可以幫助孩子，花錢之前區分一下，甚麼東西是必須的，甚麼東西很想要，甚麼東西可買可不買，建立節約金錢的意識，和規劃使用金錢的能力。

懂得儲蓄 才能旅行

最後，旅行實在太開心了，小朋友捨不得回家，回程飛機的時候，她就有情緒，問：「為甚麼不能一直旅行，不要回家呢？」這個時候，筆者看着小朋友淚汪汪的眼睛，又好氣又好笑，本來想簡單應付，後來一想，這也是一個好機會告訴她理財的重要性。我們就說，旅行是要花錢的，爸爸媽媽要工作才能賺錢。另外，記得花錢是有預算有規劃的，比如你有100元，你要30元吃飯，20元上學，10元交通，20元用來旅行，還有20元要存起來。所以就算我們手上有錢，也不能全部用來旅行，要回去繼續賺錢和儲蓄，不然後面就不能去你喜歡的幼稚園上學了，更不能旅行了。你也要回去好好學習，認識更多的字和學會算數，就有人要你工作，然後工作賺錢了，就可以自己決定去哪裏玩。這時候小朋友聽了覺得很有道理，充滿幹勁，說：「好的，那我們都趕快回去工作和學習吧！」

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰出外旅行時 親子理財課】（收費文章）

 

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
今日
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
2023/02/07
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
2023/01/30
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
【跨境理財通】8大銀行優惠獎賞 豁免匯款收費 / 0%基金認購費
2023/01/30
【跨境理財通】8大銀行優惠獎賞 豁免匯款收費 / 0%基金認購費
【月供股票】投資新手必睇 近20銀行券商月供股票收費一覽 每月收費最低30元
2023/01/14
【月供股票】投資新手必睇 近20銀行券商月供股票收費一覽 每月收費最低30元
外滙 經濟 手信 儲蓄 機場 港元 幼稚園 日圓 香港經濟日報 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
【理財個案】43歲小學教師 望供兩幼女留學 持遺產現金逾百萬如何部署?
【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤
【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤
健康和財務之間有關係？ 4大健康習慣有益於個人財務
健康和財務之間有關係？ 4大健康習慣有益於個人財務
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款