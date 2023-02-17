男裝通識課　西裝+大褸袖口商標一定要拆

一直以來，日本擁有全球第3大時裝市場稱號，要擁有這個美譽，並不是單指該國擁有最多人消費購物，而是當地的消費者在消費上顯得非常成熟和擁有一定品味的人，這方面特別是在東京實在當之無愧。

▲ 筆者在東京看到一位年青人穿上中褸，袖間竟然沒有將標籤除下。（攝影：何偉雄）

▲ Dolce & Gabbana亦仿傚Gucci在西裝袖口的標籤上大造文章。（品牌提供）



最近筆者近日到東京一行，卻看到有年青人穿上大褸時，大褸手袖間的標籤卻沒有拆下來﹗對一個被全球公認為對時裝擁有最成熟態度和知識的國家來說，在街上看到這一個「錯」，筆者是感到驚奇的，同時亦發覺不少本地的香港男生亦犯了相同的錯誤。

究竟西裝和大褸袖口間縫上的標籤意義何在？其實在一些較傳統和高級的西裝品牌、在袖口都會縫上標籤，標籤上會註明面料的供應商、構成面料的紗線成份，甚至列明是否限量等。

▲ 大家請謹記，西裝袖口標籤是必定要除下。（網上圖片）

▲ 在西裝後幅叉位的「X線」和肩膊上白線，統稱做定位線，穿上時要謹記除去。（圖片Giorgio Armani提供）

而近年多了年輕人犯了這個錯誤，歸根究底又是時裝惹的禍，原因是前Gucci創作總監Alessandro Michele、雙人組Dolce & Gabbana和Dior Men，都不約而同在這數年間在玩味和設計味較重的西裝褸袖口上縫上標籤，加上註明不需除下，以示系出名門。

但當男士們購買一套正統西裝和大褸，只要袖口有標籤，都是必須要除去。同樣道理，西裝背後分叉位的「X線」，亦要謹記剪去，免得洋相盡出，叫人貽笑大方。