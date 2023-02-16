【WFH】遠程辦公更慳錢？ 混合工作模式成求職熱搜

在過去三年疫情期間，很多企業都采取員工在家辦公的模式維持運作，隨著防疫措施的放寬，大部分企業已經恢復返回辦公室工作的模式，但很多打工仔仍然希望公司可以允許在家辦公或采取混合辦公模式。部分打工仔喜歡在家辦公是因為開支更少，遠程辦公開支一定會減少？返回辦公室工作會增加哪些開支？

打工仔希望遠程辦公

根據求職網站JobsDB調查數據顯示，一眾打工仔求職的熱搜關鍵詞是混合工作模式，可見疫情已助長靈活的工作模式。據内地第一財經調查顯示，7成求職者在疫情後更關注在家辦公的招聘信息，8成求職者希望可以找遠程辦公的職位，9成求職者在疫情後更希望自己所在公司允許在家辦公。去年一項調查更顯示，7成美國打工仔寧願不升職也要堅持在家辦公。

遠程辦公開支減少？

Mastercard經濟研究所北美首席經濟學家Michelle Meyer告訴彭博社説道，混合辦公模式令曼哈頓的打工仔每年減少124億美元的支出。The Ascent引述彭博調查顯示，紐約普通員工每年在餐飲、購物和娛樂方面開支減少了4661美元，因為他們在辦公室的工作時間減少了3成。

雖然調查顯示遠程辦公打工仔支出減少，但長期而言，仍然會增加某些開支，例如在家的水費和電費，在辦公室時公司會承擔這些費用，但在家辦公便要自己支付。另外，在家辦公還有可能增加叫外賣次數，外賣雖然方便，但配送費和食物單價都較貴，反而增加開支。在完成工作後，在家辦公會提供更多瀏覽手機網站的機會，有可能增加網絡購物，從而增加開支。

返回辦公室增加4種費用

1. 交通費

與在家辦公相比，最大的區別是增加交通成本。如果以居住在九龍，每天坐港鐵到港島返工的打工仔為例，每天來回港鐵費用要超過20元，一個月則要接近600元，如果在家辦公這部分費用可以完全減免。

2. 工作服裝費用

當回到辦公室後，不能再像在家辦公一樣穿著睡衣，要換上適合職場的服裝，這部分開支也不少，對於某些服裝要求嚴格的職位更是倍增開支。

3. 育兒費用

對於某些家庭而言，回到辦公室工作就要增加育兒的費用。根據美國Child Care Aware® of America的一項調查表明，在過去三年内，育兒成本增長速度超過了通貨膨脹率，全國平均每年育兒成本高達10,600美元（即約8萬港元）。

4. 外出就餐費用

返回辦公室工作後，就會增加同事間就餐的機會，固然外出就餐開支就會增加，如果在家辦公自己煮飯能節省這部分開支。

在家辦公和返回公司辦公各有利弊，返回公司辦公也不一定是壞事，能夠實現人與人之間更好地溝通，而在家辦公也不一定是好事，某些開支可能不減反增，要辯證看待。

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