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兩夫婦月入12萬 想供子女留學英國 每年支出30萬感困難 如何增加現金流？

博客 16:30 2023/02/15

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我的其一個客戶陳先生年屆40歲，已婚並育有1個10歲的小朋友。陳先生在金融機構任職IT高管人員，月入7萬港元，兩夫婦月入約12萬港元。近日不少機構展開裁員潮，雖然IT人才稀缺，但公司氣氛緊張，難免令他感到憂慮。

另一方面，陳先生身邊的不少朋友都計劃或已經安排送下一代出國留學，在朋輩影響下，他都希望兒子能在海外接受教育。為陳先生計算過後，如選擇到英國留學，一年學費連生活費約要30萬港元，三年開支則要90萬港元。他現時的積蓄僅可負擔小朋友前往當地完成中學課程，未能支付大學學費，亦未有留給下一代備用金。基於以上情況，我向陳先生推介低風險、低成本但又要求穩定回報的項目︰保費融資保單。

其實近年保費融資保單在市場上大受歡迎，主因是股票表現欠理想，高資產人士欲尋求高回報投資項目，因此不少客戶紛紛向我查詢相關事宜。不少客戶其實不太理解保費融資的操作，其實原理是購入保單同時向銀行抵押該保單，投保人只需支付小部份金額就可以買入整份保單，從而產生槓桿效應，原理與買樓並向銀行貸款相似。

以陳先生個案為例，建議他買入某保險公司的儲蓄型保單，保費為160萬港元，再透過保費融資向銀行貸款130萬港元，換言之，陳先生只需要支付30萬港元就可買入整份保單，情況就像買樓一樣支付「首期」及敍造按揭。

兩者最大分別是保費融資每月只需要還息，不用償還本金，以過去10年平均數值計算，即年利率為4.12%，每月平均還款額僅為5242港元。10年後的退保預期可取回大約260萬港元。扣除貸款額、本金及利息，純利約27.5萬港元。

自去年，美聯儲局展開加息周期，網上有不少聲音指出買入保費融資保單的投保人在加息周期下，其資產全數虧損。但其實參照以往加息周期，一般只維持1至2年，最長亦僅達3年，通常息率會在見頂後急速回落。

保費融資概念在市場出現超過10年，早年大多數是私人銀行(Private Bank)做保費融資，入場門檻偏高，最少需約800萬元。時至今日，許多零售銀行(Retail Bank)也開始開展保費融資業務，入場門檻隨即下降大約30萬元至40萬元不等，因此投保客戶亦與日俱增。

保費融資只是其中一種低風險投資方法，還有就是可透過物業活化，讓客戶有機會提早贖回物業，詳情可以詢問理財顧問，或繼續留意本欄不定期分享的資訊內容。

    點擊圖片放大

保費融資優點 
1)融資成本低 
融資的主要費用是保費及將來貸款利息，沒有太多額外費用 

2)保單融資成功率高 
低風險但回報穩定，保費融資不但可以較低成本槓杆出大額保障 作財富傳承，更可有額外利息收入去鞏固退休儲備，屬於優越的避險工具 

3)辦理程序簡單 
不需要花時間和經費去做評估報告 

4)用槓桿放大回報 
保費融資的做法類似樓按，以銀行同業拆息加上息率，並以最優惠利率至最優惠利率加 1 厘作封頂** 
**不同銀行有不同利率，一切以銀行公佈為準 

5)還息不還本，手頭更寬鬆 
做保費融資後，每月只需償還利息而不需要還本。因此很適合自主創業或其他原因，想購買高額保險同時留有更多流動現金來維持優越生活的人士 

6) 稅務優勢 
融資貸款之利息可能具有稅務優勢，詳情可以咨詢你的稅務顧問。

 

【關於作者】龍麗森（Carol Lung）從事保險行業超逾10年，曾於兩大龍頭保險公司仼職，已獲得百萬圓桌（MDRT）殊榮，並擁有自己的保險團隊。她可以為客人制定全方位資產管理，包括保險、投資、移民等服務。
 

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撰文 : 龍麗森 富昌財富管理副總裁

欄名 : 財富自由號

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