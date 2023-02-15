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愛爾蘭「黃金簽證」成絕響 中國申請者佔94% 即日起不再接受簽證申請

退休規劃 13:41 2023/02/15

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愛爾蘭毗鄰英國，無論語言、教育，以至生活文化都與英國相似，為港人熟悉，移民當地門檻比英國低，對沒有 BNO 資格，或有意成為歐盟公民的港人而言，是值得考慮得移民勝地。不過，愛爾蘭的「黃金簽證」即日起已經成絕響 ，據當地司法部的公布，愛爾蘭決定關閉Immigrant Investor Programme (IIP)，即「黃金簽證」投資移民計劃。 

愛爾蘭由2012年推出的「黃金簽證」的投資移民簽證計劃，今日起不再接受申請。愛爾蘭政府數據顯示，該簽證項目的申請者大多數是中國公民，由於中國申請者數量極多，有見及此，當地司法部官員去年建議暫時停止受理新的申請。截至去年6月，愛爾蘭批准的1547份投資移民申請中有1458份來自中國人，佔整體的94%，至於現有大約1500份還在審議過程的申請，則會被繼續處理。簽證項目至今已帶動愛爾蘭約12.5億歐元的投資。

在愛爾蘭投資移民，個人財富不低於200萬歐元的非歐盟公民都可以簽證，受到中國富裕人士的歡迎。司法部長Simon Harris表示，愛爾蘭正審查所有簽證項目，包括對廣泛公共政策的任何影響，例如文化，社會和經濟等方面。

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