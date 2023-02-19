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【儲錢大法】100天儲4.5萬元 用100個信封抽籤存錢 邊玩邊儲

個人增值 10:30 2023/02/19

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無論收入多少，存錢都是一種挑戰，很多人每個月都為支付租金、雜費、水電費等而煩惱，支付完這些賬單後很難再有額外的錢來做存款。以下介紹一種有趣且不用痛苦省錢的存錢方法，稱為100個信封抽籤存錢法，這個方法將會幫助你在100天内存到5000元、4.5萬元或更多。

什麽是信封抽籤存錢法？
這個方法非常簡單，只需要準備100個信封，然後在每個信封上寫上數字1到100，在這100天内，每天隨機抽一個信封，上面是什麽數字就儲多少錢，堅持到100天就可以成功存到5050元。

現實而言，可能存1元至100元對很多人而言數目太少，可以自行將數字調大，只要保證按順序數100個數即可。例如，將1到100調整成101到200，就可儲到約1.5萬元，如果調整成401至500，在完成整個過程後，這100天便可以存到約4.5萬元。

信封抽籤存錢法使用步驟
1. 準備100個空信封
準備適合放紙幣的信封，也可以使用硬幣，但存放在信封内不是很方便。

2. 在信封上依次寫好數字
先將信封按順序排好，在後面步驟才將信封順序打亂

3. 將全部信封放在一個盒内
選擇一個可以存放信封的盒，可以是一個鞋盒、一個籃或一個紙皮箱

4. 將盒内的信封打亂順序
打亂順序才能實現每天抽取時的趣味性

5. 每天隨機抽取一個信封
在不要看信封的情況下隨意抽一個，注意不要為了抽自己當時可以存或想存的數目而作弊，這將破壞游戲規則

6. 將相應要存的錢放入信封内
例如，抽到寫住10的信封，就將10元放入信封内並密封；如果不想用現金，可以準備一個專門儲錢的銀行戶口，把每天要儲的金額轉賬過去

7. 將裝滿的信封與空信封分開
注意要將裝滿的信封和空信封分開，避免重複抽到一樣的信封

8. 要追蹤和記錄進程
要用紙筆或手機App記錄整個過程，鼓勵自己堅持進行，避免中途放棄

9. 按要求完成任務
當按照以上要求完成存款任務時，就會發現在100天内自己可以儲到一筆不小的錢。

信封抽籤存錢法利弊
雖然信封抽籤存錢法極具趣味，但也存在優點和缺點。
優點：

  • 能幫助快速存到現金
  • 可以幫助養成存錢習慣
  • 可寓儲錢於娛樂
  • 當財務目標改變時，可以輕鬆停止或重新開始

缺點

  • 需要一定的毅力去堅持完成挑戰
  • 如果用現金，要預留不少紙幣及硬幣
  • 途中可能會發生不夠錢存的情況
  • 留過多現金在身邊會有比較大風險

 

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