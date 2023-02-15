7成港人有興趣買美股 三大原因卻步 兩類人較熱衷投資美股

投資股市可謂一眼關七，除了要對考慮利率變動，亦要視乎投資前景作部署，有調查發現，近四分之三香港投資者預期息率會於 2023 年下半年趨向穩定甚或回落，更有超過7成人認為今年投資環境比去年佳，不過大部份人不看好房地產市場。

大新銀行最新投資前景調查顯示，73% 受訪者認為 2023 年的投資環境不會差於 2022 年甚至更理想，而當中近半數（46%） 更認為 2023 年表現會優於 2022 年。儘管如此，受訪者普遍認為房地產市場持續偏軟，近半數（45%） 相信樓價於 2023 年會再下跌 5%以上。

三大原因對美股卻步

不過訪問中有近 8 成（78%）受訪者稱最困難是要在半夜時間留意美股走向及對美股不熟悉，亦有 6 成受訪者認為要兌換美元買股票不方便。當被問及希望美股投資平台具備什麼功能會對投資者有幫助時， 超過 60% 受訪者選擇以下三項功能，包括提供多樣性投資產品種類（61%）、多元化落盤交易種類（61%）及到價提示通知（60%）。

年青人及高淨值投資者 對美股市場更有興趣

近 7 成（67%）受訪者表示有興趣投資美國證券市場，當中 20‐40 歲較年青組別（75%）及流動資產達一 百萬或以上較富裕的（70%）組別較熱衷投資美股。普遍受訪者對投資美股反應正面，約半數表示看好美股前景（53%）、股票種類選擇多（49%）、市場流通性高（43%）為吸引他們投資於美股市場的首三大因素。

近 4 成人認為是入市好時機

研究由大新銀行委託尼爾森愛科（香港）有限公司進行，於 2022 年 12 月至 2023 年 1 月訪問 500 名年齡介乎 20 至 60 歲有投資經驗的香港居民。大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示：「受訪者中，流動資產總值達100萬港元或以上之人士會對目前投資環境較樂觀，而當中近 4 成（36%）之富裕投資者相信投資市場已跌至低水平，認為是入市好時機。」

另外，大新銀行推出美股服務優惠，由即日起至 2023 年 6 月 30 日，登記大新美股服務可 享首三個月買賣美股免佣無上限及高達 7,200 港元現金獎賞。同時，登記美國股票指定服務有機會享高達 300 港元額外現金獎賞，名額先到先得，額滿即止。

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