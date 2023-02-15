貝沙灣非最富有屋苑？從人口普查看樓市

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2023年電商支付新趨勢 社交商務及區塊鏈成兩大關鍵
去年底統計處發表2021年人口普查有關各大屋苑住宅的經濟狀況統計。基本趨勢是「豪宅」物業家庭居於上車盤家庭的收入中位數增長速度較快，甚至高於樓價增長幅度。
根據統計處資料，2021年時，540個大屋苑(包括公營房屋及私樓）中，家庭收入中位數（不包括外傭）最高的是碧瑤灣，收入中位數是118,580，較2016年中期普查的70,000元，上升70%。升幅跑贏同期樓價的升幅(37%)。
貝沙灣排名第二，收入中位數為$115,190萬，5年上升64.6%。第四至十名的屋苑，月入中位數介乎$89,870至$112,790。十大收入中位數最高的屋苑，當中5個位於九龍、2個新界、3個港島。與2016年比較，有大量的新屋苑擠身前排位置，例如何文田半山壹號以家庭月入中位數101,940排名第5。大圍名城、將軍澳天晉分別以月入中位數80,000、79,670排名15、17。
再比較一下老牌屋苑的排名及收入中位數，整體上家庭收入有增長，但排名大跌。
|2016年人口普查
|2021年人口普查
|家庭月入中位數
|全港排名
|家庭月入中位數
|增幅(%)
|全港排名
|太古城
|$34,000
|33
|$59,140
|74%
|69
|麗港城
|$32,000
|40
|$60,000
|88%
|64
|美孚新邨
|$26,250
|93
|$47,900
|82%
|116
|沙田第一城
|$23,750
|115
|$38,520
|62%
|158
|嘉湖山莊
|$20,000
|157
|$23,750
|19%
|195
單看個別屋苑的入息中位數，可能會疑惑為何此等收入會負擔得起樓價。以上車級屋苑，嘉湖山莊為例，2021年底平均呎價逾11,000元，約450平方呎呎單位成交價約515萬元。假設按揭借款6成即310萬元萬元。以統計上月入中位數不足2.4萬元來說，理論上不能通過當時的壓測。而此情況在統計中似乎不算罕見。
只計算正職收入 或低估港人實力
原因之一，是統計中「收入」定義是主要職業收入的中位數；副業的收入不計，似乎做生意、收租、股息之類的收入都不計。因此整體上統計中的「收入」似乎予人嚴重偏低的感覺。收入定義一定程度上低估了香港人的實力。
除了「入息」的定義外，當然也不排除有相當部分被統計的家庭，因「財不露眼」的傳統，而少報收入。再參考人口普查中，66%居於自置物業的家庭已沒有按揭負擔。如果他們在早年置業，一早償還樓按，便不需面對近年樓價上升，按揭難以負擔的問題。此外需留意，香港更多「富戶」應該住在屋苑規模較小的豪宅，其收入未能在統計中反映。
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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁
欄名 : 宏觀論按