2023年電商支付新趨勢 社交商務及區塊鏈成兩大關鍵

新冠疫情對消費者及各行各業均帶來衝擊，加速了市場環境的變化，改變了傳統的消費者行為。無現金經濟社會促使電子商務蓬勃發展，網上交易更為方便快捷，令電子支付在許多國家迅速普及，電子商務及支付因而在疫情期間逆風崛起。

環匯（Global Payments） 觀察到在後疫情時代，有四大電子商務及支付趨勢在今年內值得關注，當中包括社交商務、區塊鏈、生物識別技術及元宇宙，而本文將詳述首兩個趨勢。

趨勢一：社交商務成零售主場

社交商務是電子商務與社交媒體平台的結合，商戶利用各大社交平台提供購物體驗，直接讓消費者即時在平台上買得心頭好，簡化過去引導消費者到官網下單的傳統模式。根據環匯的資料，全球社交商務的銷售額在2021年高達4920億美元，預計到2025年，數字將增長近兩倍至1.2萬億美元。調查還發現，超過一半的企業將在2023年引入社交商務作為全新的銷售渠道。

社交商務通常結合直播帶貨，善用主播的出色口才和自身流量，透過網上直播的方式，與消費者互動並推廣產品，幫助商戶迅速提高知名度及銷售額。直播帶貨的熱潮近年蔓延至香港，根據明匯智庫的《香港電商研究報告》，六成受訪者表示觀看直播後會購物。所以，想刺激銷售額，商戶不妨利用直播進行網上營銷，透過屏幕直接展示產品，並即時解答消費者的問題，增加直播互動元素，加上一鍵下單的功能，提供流暢無縫的購物體驗。商戶不但能快速提高產品曝光率，更能拉近與消費者的關係，建立品牌形象。

趨勢二：區塊鏈顛覆支付技術

消費者全渠道在線下、線上及虛擬世界與品牌互動交流，為他們打造靈活方便、安全可靠的支付方法顯得至關重要。

2023年，區塊鏈將繼續蓬勃發展，滿足消費者的購物需求。區塊鏈是一個公共、去中心化的數碼賬本，無法破解和修改記錄的資料。區塊鏈提供實時、永久和準確的數據跟踪，所以獲地產、銀行、金融、法律和支付等行業廣泛應用 —— 例如前陣子深受市場投資者熱棒的加密貨幣，以及各國政府正在密鑼緊鼓展開籌備咨詢工作的數碼貨幣。

隨著區塊鏈發展成熟，支付技術的創新也隨之出現。區塊鏈去中心化的結構，允許實時驗證交易，加快了支付處理的速度。過程無需中介參與，消費者便可進行透明度高、安全快捷的實時支付。方便靈活和安全的電子支付是購物的重要一環，優質的購物體驗可以鞏固消費者對品牌的忠誠度，從而推動業務增長。有見及此，企業可以利用嶄新的區塊鏈科技，令支付流程更為方便，優化購物體驗。

最後，隨著科技的進步，電子商務及支付在社交商務及區塊鏈方面均有創新的革命性發展。下月文章將繼續聚焦電子商務及支付的熱門趨勢，緊貼生物識別技術及元宇宙的發展。

【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

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