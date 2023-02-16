  • 15°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

絕味買滿$100 即減$15 商務印書館荃灣店告別大減價

精明消費 07:30 2023/02/16

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 絕味：買滿100元 即減15元

即日起至2023年2月26日，凡購買任何產品滿100元以上，即減15元。

    點擊圖片放大

2. 商務印書館：荃灣店 告別感謝大減價

荃灣分館將營業至2023年3月5日，現正進行告別感謝大減價：

中英文圖書85折，2本或以上8折
文具精品85折，2件或以上8折
小學補充練習，1本95折、3本或以上9折

荃灣分館地址: 新界荃灣大壩街荃灣廣場L5 513-516號舖

    點擊圖片放大
    +2

3. WeChat Pay HK：C生活 5元優惠券

即日起至3月20日，於C生活 (樂富店除外) 以WeChat Pay HK單一消費滿60元即獲減5元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起
2023/02/15
Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起
珍煮丹情人節限定買一送一 國泰航空好友同行機票高達75折
2023/02/14
珍煮丹情人節限定買一送一 國泰航空好友同行機票高達75折
茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
2023/02/13
茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
永安旅行團用銀聯信用卡最高減$500 The ONE百老匯結業 戲票買1送1
2023/02/10
永安旅行團用銀聯信用卡最高減$500 The ONE百老匯結業 戲票買1送1
譚仔三哥$99愈撈愈近情侶套餐 牛摩海鮮放題第1位7折 / 第2位半價
2023/02/09
譚仔三哥$99愈撈愈近情侶套餐 牛摩海鮮放題第1位7折 / 第2位半價
商舖 著數優惠 商場活動 樂富 超市 產品 經濟 文具精品 微信支付 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza

下一篇文章

Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起
Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
中國內地和香港人外遊分別最愛去邊? 票選過澳門5大必做活動
中國內地和香港人外遊分別最愛去邊? 票選過澳門5大必做活動
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款