絕味買滿$100 即減$15 商務印書館荃灣店告別大減價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 絕味：買滿100元 即減15元

即日起至2023年2月26日，凡購買任何產品滿100元以上，即減15元。

▼ 點擊圖片放大

2. 商務印書館：荃灣店 告別感謝大減價

荃灣分館將營業至2023年3月5日，現正進行告別感謝大減價：

中英文圖書85折，2本或以上8折

文具精品85折，2件或以上8折

小學補充練習，1本95折、3本或以上9折

荃灣分館地址: 新界荃灣大壩街荃灣廣場L5 513-516號舖

▼ 點擊圖片放大 +2

3. WeChat Pay HK：C生活 5元優惠券

即日起至3月20日，於C生活 (樂富店除外) 以WeChat Pay HK單一消費滿60元即獲減5元。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App