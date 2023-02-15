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初入社會與錢打交道 5項年輕人意料不到的開支

個人增值 08:30 2023/02/15

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20多歲大學畢業步入社會工作後，開始獨自面對生活中各種事情。其中最大的改變莫過於財務獨立，自己分配生活中的大小開支，不再需要父母幫助。但剛工作的年輕人財務能力有限，有哪些是年輕人意料不到的開支？

1. 剝智慧齒
根據美國牙科學會口腔健康網站指出，智慧齒通常在17歲到21歲長出來，剛畢業的大學生剛好是適齡的危險人群，對於初出茅廬的職場新人，這將是一筆大開支。

由於拔智慧齒每個人的情況不同，收費也會有差別。其中收費方面，除了拔牙的手術費之外，還包括診症費、檢查費和X光費等。根據2022年私家醫院拔智慧齒的價錢，以一顆為例，手術分為普通手術和複雜手術，費用從2000元至2萬元不等，其他雜費（診症費、檢查費和X光費）為1000元至3000元不等，如果以最小的數目計算，手術費加雜費剝一顆智慧齒最便宜一次都要3000元。

2. 運動受傷
20多歲的年輕人一定也是運動的愛好者，很多男仔更是足球、籃球等狂熱愛好者，而這些運動經常與人碰撞，扭傷手脚已算是不幸中之大幸，若傷及靭帶、甚至骨折，正所謂傷筋動骨100天，這段時間的醫治費用也是一筆大開支。

如果是十字韌帶重建手術，以私家醫院費用來計，單是手術費，最少都要10萬元，還未計各項的檢查費用及醫療雜費。

至於扭傷不同的部位，醫療方式也大不相同。如果是普通不需要手術的扭傷，以扭傷脚踝去看跌打為例，每次敷藥最少200元，一般要復診三至四次或更多，也就是大約要1000元來治療。

3. 獨自生活 外出租樓
對於很多初出社會工作的年輕人，很多時候想離開家人獨自生活，這將是非常龐大的支出。第一次租樓的年輕人可能都不清楚租一次屋需要的費用，除了一個月的月租，還有水電煤按金，而租樓的按金通常是「兩按一上」，即兩個月按金及一個月上期，也就是簽約後要給業主一共3個月的租金。

一般而言，水費按金400元，電費按金900元(中電)，煤氣按金約600元，一共已近2000元，這對年輕人來說已經是一筆負擔。根據現時租金的市場價，開放式房間普遍9000元至1萬元不等，如果按9000元一個月計算，三個月就是27,000元，加上水電煤就是28,900元。也就是要準備好至少大約3萬元才好考慮出去租房。

4. 家中物件損壞或墻面老化
如果沒有打算搬出去住，住了多年的家可能都會不時出現各種損壞，例如冷氣、冰箱、衣櫃破爛，多年的墻面老化，需要重新裝修整理等，這些也是一筆大支出。以冷氣、冰箱和衣櫃為例，大約需要2000元或以上；全屋油漆翻新最少要數千元起，也就是至少要準備5000元以上供維修家使用。

5.突然失業
經歷了三年疫情艱難時期後，就業市場還是很嚴峻，不少公司還在做裁員調整。對於年輕人而言，雖然剛入社會，也很難避免失業的風險。當沒有找到後路，而遭遇突然失業時，失業期間的日常開支也是一大煩惱，要準備好一筆錢，防患於未然。

由此可見，初出茅廬的年輕人其實會面臨很多與「錢」相關的困難，要時刻準備好應急錢，將自己的收入來源多元化，才能更好應對突如其來的事件。

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