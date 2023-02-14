中國內地和香港人外遊分別最愛去邊? 票選過澳門5大必做活動

不少人都愛到澳門遊玩，最喜歡到底是賭場玩樂，吃美食、還是欣賞風景? 開關後當地遊客的數量急增，港人亦紛紛「過大海」，內地前往澳門比到香港的遊客還要多，到底事隔兩年，中國內地和香港人再外遊，習慣又有何改變？以下是VISA的調查，即看圖列兩地人最愛旅遊熱點，及到澳門分別最愛做什麼︰

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有調查顯示，澳門仍是中國內地和香港消費者的旅遊首選地點之一，而品嘗澳門餐飲美饌都是首要的旅遊目的，香港消費者表示對澳門的休閒娛樂活動感興趣，內地消費者則傾向訪澳參與社交聚會和購物。

報復式旅遊消費

目前，澳門兩個最大旅客來源地的消費者，來澳旅遊的意欲已顯著回升。有計劃外遊的 45% 中國內地及 33% 香港消費者表示，願意每月撥出 20% 或以上的家庭收入作為外遊預算。

中港澳客最關注清潔和衛生

接受調查的 44%中港澳消費者均認為，清潔和衛生是未來旅遊時最關注的因素，緊隨其後是身心療癒（39%）、當地購物（32%）及一生難忘體驗（30%）。不過，消費者對傳統的旅遊活動包括奢侈體驗 （39%）以及邊遠地區探索（27%）興趣遞減。

《Visa 消費者支付取態研究 4.0：旅遊消費洞察– 澳門報告》在 2022 年 9 月至 10 月期間，訪問合共4050名及澳門、香港、台灣、中國內地消費者，調查發現，吸引中港澳消費者關注大灣區發展的關鍵因素，包括優質購物體驗、「一程多站」旅遊以及「一小時生活圈」。

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