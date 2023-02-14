【機票加價?】歐盟擬修改碳排放定價機制 航空公司成本增加 乘客將面臨更高票價

全球氣候狀況逐年惡化，溫室氣體濃度不斷上升，而航空交通是溫室氣體排放的其中一個來源，國際社會近年一直致力為航空業減排。據英國《金融時報》表示，歐盟正計劃修改碳排放定價機制，航空公司乘客將面臨更高的票價。



每次往返或加10歐元

由於碳排放稅增加，歐盟希望要求碳密集型行業為污染支付費用，每次往返航班的機票價格可能要增加10歐元。這些規則逐步取消了目前允許航空公司在2026年之前免費獲得大部分所需許可證的做法，系統中的配額總數也將逐漸減少。



修改碳排放定價的3大後果

據金融時報表示，機場行業機構 ACI Europe 總幹事 Olivier Jankovec 在一次行業會議上表示，歐盟正在經歷重大政策調整，這將導致航空公司成本增加、票價上漲和需求下降。



行業遊說團體歐洲航空公司表示，到2035年，通過阿姆斯特丹、巴黎和法蘭克福等歐盟樞紐的飛行成本將上漲約23%至29%，這也可能導致通過歐盟樞紐旅行的乘客減少多達17%。



Bernstein的分析師 Alex Irving説道，他估計到2027年，六家最大的歐盟内部航空公司遵守歐盟排放交易體系的成本將從2019年的5億歐元增加到50億歐元，因此航空公司需要提高價格來支撐高支出。

「污染者付費」計劃被氣候變化活動人士視為解決碳排放問題的有效途徑，並推動擴大該計劃。非政府組織運輸與環境的航空總監 Jo Dardenne 說道，碳定價是歐洲減排的重要工具，航空公司為排放支付應有的份額是正確的。

歐洲航空公司不僅面臨碳排放成本增加的問題， 歐盟還在談判規則，以強制採用可持續航空燃料，污染更小的化石燃料替代品，以及提高煤油稅。

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