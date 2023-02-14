  • 19°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票加價?】歐盟擬修改碳排放定價機制 航空公司成本增加 乘客將面臨更高票價

個人增值 16:42 2023/02/14

分享：

分享：

全球氣候狀況逐年惡化，溫室氣體濃度不斷上升，而航空交通是溫室氣體排放的其中一個來源，國際社會近年一直致力為航空業減排。據英國《金融時報》表示，歐盟正計劃修改碳排放定價機制，航空公司乘客將面臨更高的票價。

每次往返或加10歐元
由於碳排放稅增加，歐盟希望要求碳密集型行業為污染支付費用，每次往返航班的機票價格可能要增加10歐元。這些規則逐步取消了目前允許航空公司在2026年之前免費獲得大部分所需許可證的做法，系統中的配額總數也將逐漸減少。

修改碳排放定價的3大後果
據金融時報表示，機場行業機構 ACI Europe 總幹事 Olivier Jankovec 在一次行業會議上表示，歐盟正在經歷重大政策調整，這將導致航空公司成本增加、票價上漲和需求下降。

行業遊說團體歐洲航空公司表示，到2035年，通過阿姆斯特丹、巴黎和法蘭克福等歐盟樞紐的飛行成本將上漲約23%至29%，這也可能導致通過歐盟樞紐旅行的乘客減少多達17%。

Bernstein的分析師 Alex Irving説道，他估計到2027年，六家最大的歐盟内部航空公司遵守歐盟排放交易體系的成本將從2019年的5億歐元增加到50億歐元，因此航空公司需要提高價格來支撐高支出。

「污染者付費」計劃被氣候變化活動人士視為解決碳排放問題的有效途徑，並推動擴大該計劃。非政府組織運輸與環境的航空總監 Jo Dardenne 說道，碳定價是歐洲減排的重要工具，航空公司為排放支付應有的份額是正確的。

歐洲航空公司不僅面臨碳排放成本增加的問題，歐盟還在談判規則，以強制採用可持續航空燃料，污染更小的化石燃料替代品，以及提高煤油稅。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

開市追揸沽
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

中國內地和香港人外遊分別最愛去邊? 票選過澳門5大必做活動
今日
中國內地和香港人外遊分別最愛去邊? 票選過澳門5大必做活動
【情人節2023】調查︰50%美國人為約會 / 送禮曾問親友借錢 40%人今年願花費更多
2023/02/13
【情人節2023】調查︰50%美國人為約會 / 送禮曾問親友借錢 40%人今年願花費更多
七成港人無驗身習慣 15至24歲人士更不足10%
2023/02/11
七成港人無驗身習慣 15至24歲人士更不足10%
美國人一年平均儲蓄、卡數有幾多? 千禧一代儲蓄率最高 打破年輕人不懂理財的迷思
2023/02/07
美國人一年平均儲蓄、卡數有幾多? 千禧一代儲蓄率最高 打破年輕人不懂理財的迷思
逾8成港人望增被動收入 3大主因未能實現
2023/02/07
逾8成港人望增被動收入 3大主因未能實現
可持續發展 航空業 機票 經濟 機場 市盈率 阿姆斯特丹 法蘭克福 氣候暖化

下一篇文章

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，立即收看！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】35歲母親教影相月入180萬 日薪翻200倍 現一天只工作4小時
【理財個案】35歲母親教影相月入180萬 日薪翻200倍 現一天只工作4小時
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
8大高危職業 未來工作將被人工智能取代？ 掌握3種能力免淘汰
8大高危職業 未來工作將被人工智能取代？ 掌握3種能力免淘汰
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，立即收看！
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，立即收看！
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款