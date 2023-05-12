今年勁升95%、美國科技股還可高追嗎？7隻熱門ETF大比併！最低入場費$500有找

美國加息周期有望完結，科技股成今年市場焦點。美國科技巨擘同步走揚，其中英偉達（Nvidia，美：NVDA）和Meta（美：META）今年以來飈逾95%最勁，超微半導體（美：AMD）漲近五成，特斯拉（Tesla，美：TSLA）亦累升近四成。除了買入以上大型個股，希望把握一籃子科技股又有何選擇？下列分別比較7隻美國科技股ETF的投資組合、收費、及長期表現。

FAANG VS MAMMA

談起美國科技股，讀者總會見到「FAANG」這個字，這是5大科網巨頭的首字母縮寫組成，包括Facebook、亞馬遜（美：AMZN，Amazon）、蘋果公司（美：AAPL）、Netflix（美：NFLX）及Google母公司Alphabet（美：GOOG）。隨著Facebook易名為Meta，加上Netflix走勢轉弱，市場創造「MAMAA」來取代FAANG，這代表Meta、Alphabet、微軟（美：MSFT）、亞馬遜和蘋果。下列所介紹的ETF，不少基金的持倉都以它們為首。

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1. Invesco QQQ Trust（美：QQQ）

QQQ追蹤納斯達克100指數（Nasdaq-100 Index），科技股佔基金比重超過40%，包括大家認識的蘋果、亞馬遜、特斯拉、Alphabet等，管理費為0.2%。雖然去年累挫逾33%，但今年以來已回升22.7%，反彈勢頭強勁。同類三倍槓桿的基金亦有常聽人買的TQQQ及SQQQ（納指三倍做多／做空），風險更大，適合更加進取投資者，不過管理費亦更貴（1.01%）。長期表現理想，近5年翻約一倍，近10年累升389.7%。

2. SPDR科技類股ETF（美：XLK）

XLK自1998年成立，持有較多金融服務、第三方等支付系統的公司，如Visa、Mastercard、Paypal，管理費為0.1%，投資組合相對集中，多屬大型成長股，追蹤指數Technology Select Sector Index。

前十大持股當中，微軟（24.59%）和蘋果（23.77%）總佔比接近一半，持股集中，受少數大企業影響。2022年XLK下挫27%，今年以來已反彈21.7%，近10年累升452.8%。

3. 標普五百50大ETF（美：XLG）

追蹤指數S&P 500 Top 50 Index，XLG結構簡單，顧名思義就是由標指成份股當中市值最大的50間公司組成。組合每年重整一次。蘋果（13.28%）和微軟（11.62%）同樣是頭兩大持倉，佔比達超過兩成，總管理費用0.2%。2022年全年跌逾25%，目前反彈力度不及其他基金，價格今年至今升9%；近10年回報228.5%。

4. Vanguard資訊科技類股ETF（美：VGT）

成立於2004的VGT，追蹤指數 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index，為被動型基金。成分股都集中在技術硬件存儲與外圍設備（23.6%）和系統軟體（21.5%），不過由於組合以資訊科技類股為主，沒有持有常見的大型股例如亞馬遜、Meta和Alphabet。最大的持股佔比為蘋果，權重佔比22.31%。VGT管理費用率0.1%，算是比較低。短期雖然上一年跌幅近30%，但今年計至目前已反彈升15.4%，長期來看，最近十年累升473.5%。

5. Vanguard大型成長股ETF（美：MGK）

總管理費用僅0.07％（含0.01%非管理費用)，追蹤CRSP美國超大型成長股指數（CRSP US Mega Cap Growth Index），成立於2007年，被動式管理。頭五大持股包括蘋果（15.99%）、微軟（13.85%）、亞馬遜（5.8%）、英偉達（4.19%）和Alphabet（3.98%），走勢表現與QQQ不相伯仲，雖然去年價格跌幅近34%，今年至今亦同樣已升22.8%；近10年累升272.9%。

6. iShares全球科技ETF（美：IXN）

追蹤指數S&P Global 1200 Information Technology Sector Index，集中於頭兩大持股，分別為蘋果（22.15%）和微軟（19.39%），其他主要持股依次為英偉達（6.18%）、台積電（美：TSM）（3.05%）和艾司摩爾（美：ASML）（2.52%）。2022全年跌近30%，今年至現在升幅超過21.6%。回顧長期表現，過去10年累升394.8%。管理費0.4%，相對較高。

7. 三星FANG+（02814）

雖然去年全年表現最為落後，跌逾42%，但今年暫時最為「標青」，2023年以來升45.7%。作為香港首隻FANG+ ETF，對亞洲投資者來說較方便，因交易時間為香港時間。該ETF覆蓋廣闊的高成長科主題，平均地投資10隻股票，幾乎每隻佔近1成。最大比重的是特斯拉（10.35%），其次是英偉達（10.29%）、亦是少有會重倉Netflix（10.21%）的組合，同時集中投資於Snowflake（美：SNOW）（9.95%）、超微半導體（9.85%）、微軟（9.76%）等等。由於是2021年中上市，沒有長期表現參考，不過上市以來則累跌4.9%。

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