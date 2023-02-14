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【科技股回勇】納指年初反彈13% 7隻科技美股ETF大比併 一隻今年已賺逾25%

ETF 16:40 2023/02/14

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美國股市去年跌勢一浪接一浪，今年終於迎來起息。三大股指之一、科技企業的佔比最重的納斯達克指數今年有所反彈，漲幅超過一成，當中FAANG(即科技界龍頭公司)升勢凌厲，例如Facebook母企Meta(美︰META)年初至今已累升逾4成，蘋果(美︰AAPL)、亞馬遜(美︰AMZN)、Netflix(美︰NFLX) 和Google母企Alphabet(美GOOG)等也作出不少貢獻。

除了買入以上大型個股，希望把握一籃子科技股又有何選擇? 下列分別比較7隻美股科技巨頭ETF的投資組合、收費、及長期表現。

FANG VS MAMMA
前文提到「FAANG」代表大型科技巨頭，而由於Facebook的改名，市場亦有一個新的首字母縮略詞來取代FAANG，就是「MAMAA」， 由最受市場注目公司的Meta、Alphabet、微軟 (美︰MSFT)、亞馬遜和蘋果，五大強勢企業的首字母縮寫組成，下列不少基金的持倉都以他們為首。

1.Invesco QQQ Trust（QQQ）
QQQ追蹤納斯達克100指數(Nasdaq-100 Index)，科技股佔基金比重超過40%，包括大家認識的Apple、Amazon、Tesla、Google等，管理費為0.2%。雖然市價去年大跌33%，今年至今已升逾14%，反彈勢頭強勁。同類三倍槓桿的基金亦有常聽人買的TQQQ及SQQQ(納指三倍做多/做空)，風險更大，適合更加進取投資者，不過管理費亦更貴(1.01%)。長期表現理想，把股利再投資計算在內，十年間年化回報逾17%，總報酬為3.9倍。

2.SPDR科技類股ETF (XLK）
XLK自1998年成立，持有較多金融服務、第三方等支付系統的公司，如Visa Mastercard、Paypal，管理費為0.13%，投資組合相對集中，多屬大型成長股，追蹤指數Technology Select Sector Index，不過，前十大持股佔比約68%，頭兩大持倉佔比Apple(22.68%)及Microsoft(21.42%)已佔比重逾4成，持股集中，受少數大企業影響。上年XLK下挫27%，但今年至今亦已反彈近15%，近十年內的長期表現，連同股息投資，按年回報率為18.4%，總報酬達4.4倍。

3.標普五百前50大ETF (XLG)
追蹤指數S&P 500 Top 50 Index，XLG結構簡單，顧名思義就是由標指成份股當中市值最大的50間公司組成。組合每年重整一次。Apple(12.69%)及Microsoft(11.03%)同樣是頭兩大持倉，佔比達超過兩成，總管理費用0.2%。2022年全年跌逾25%，目前反彈力度不及其他基金，價格今年至今升9.7%。近十年的年化回報率超過12%，總報酬為2.3倍。

4.Vanguard資訊科技類股ETF (VGT)
成立於2004的VGT，追蹤指數 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index，為被動型基金。成分股都集中在系統軟體企業(22.6%)及硬體、儲存和外圍設備(21.7%) ，不過由於組合以資訊科技類股為主，沒有持有常見的大型股例如Amazon、Meta(FB)、Alphabet(Google)。最大的持股佔比為Apple，權重佔比20.42%。VGT管理費用率0.10%，算是比較低。短期雖然上一年跌幅近30%，但今年計至目前已反彈升15%，長期來看，最近十年期間年化回報率18.7%，總收益翻近4.6倍。

5.Vanguard大型成長股ETF (MGK)
總管理費用僅0.07 (含 0.01 非管理費用)，追蹤CRSP美國超大型成長股指數(CRSP US Mega Cap Growth Index)，成立於2007年，被動式管理。頭五大持股包括Apple(15.15%)、Microsoft(13.79%)、Amazon(5.62%)及Google，走勢表現與QQQ不相伯仲，雖然去年價格跌幅近34%，今年至今亦同樣已升14%。年化回報率近十年之間為14%，股息再投資總收益達2.7倍。

6.iShares全球科技ETF (IXN)
追蹤指數S&P Global 1200 Information Technology Sector Index，比重較集中於頭兩隻成份股，最大依次為Apple(19.65%)、Microsoft(17.06%)，英偉達(美:NVDA)、VISA(美:V)、台積電(美:TSM)(分別為4.61、3.23、2.98%)。2022全年跌近30%，今年至現在升幅超過15%。回顧長期表現，2013至2023年一月底，十年化回報率逾17%，股息再投資總收益為3.86倍。管理費0.43%，相對較高。

7.三星FANG+ (02814)
雖然去年全年表現最為落後，跌逾42%，但今年暫時最為「標青」，2023才兩個月已反彈超過25%。作為香港首隻 FANG+ ETF，對亞洲投資者來說較方便，因交易時間為香港時間。該ETF覆蓋廣闊的高成長科主題，平均地投資10隻股票，幾乎每隻佔近1成。最大比重的是Meta(12.72%)、其次是近況消沉的Tesla持股(10.69%)，亦是少有會重倉Netflix(9.68%)的組合，同時集中投資於微軟、英偉達、Apple、AMD(美:AMD)、Google、Snowflake(美:SNOW)等公司。由於是去年中上市，沒有長期表現參考。

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