瞭解「鑷形」訊號 用技術分析看歐元金價走勢

今日討論一下陰陽燭的簡單應用概念。陰陽燭當然是技術走勢內的一個分析工具，技術走勢對投資者雖然有一定的吸引力，但筆者接觸的人之中，卻不一定喜歡技術分析。很多投資者反而喜歡基礎分析，因為當找到一些資料後，便可以運用知識與邏輯將它們連結起來，得出的故事往往很吸引，配合宏觀趨勢，就更能帶來趨勢性的回報。而技術分析雖然得到一些投資者的喜愛，部份技術分析工具並不難應用，但透過技術分析很多時會帶來「升穿追買」、「跌破止蝕」這類需要在事實出現後方能執行的策略，好像難以帶來很大的回報。

筆者今天不是要作出詳細解釋，只是提出技術分析有不同的工具，應用得好才能帶來回報，否則就會出現知易行難的情況，與基礎分析面對的困難都是一樣。

陰陽燭反映市場情 助觀察短線走勢

陰陽燭雖然被廣泛應用，但初學的投資者應用陰陽燭時，要首先理解兩件事情：一是陰陽燭是一個觀察短線走勢的工具，所以單靠陰陽燭是不能帶來趨勢性的意義；二是陰陽燭反映著兩種情緒，分別是透過燭身長短、陰與陽，結合兩至數枝燭身顯示的內在情緒，以及燭身所在位置顯示的市場情緒。例如陰陽燭因為日內高低位差距大，但開市與收市接近而出現的長燭芯但短燭身的星形狀態時，反映了當日市場的不確定性。買家與沽家互相角力而上下測試，最後收市與開市接近，反映雙方勢均力敵，這便是燭身反映的內在情緒。然而當這個星形燭身出現於一個趨勢的頂部或底部時，這就結合了外在氣氛，很可能出現了黃昏或早晨之星，顯示市場轉勢可能開始。

歐元、金價近日均現「鑷形」

另一個常出現而比較有效的短線形態是「鑷形」頂或底，當在趨勢的頂部（或相反於底部）出現兩枝同樣高的陰陽燭時，便形成一個鑷子一樣，一般代表連續兩日市場向上測試同一個高位時都受到沽壓，之後價格應該要進一步回落，回落多少就要視乎是趨勢中的調整或是轉勢的開始，這就反映了上述所說陰陽燭所在的位置因素。簡單舉一個例子，歐元兌美元早前因美聯儲放慢加息而歐央行加快加息而上升，在2月1日及2日上升至1.10高位出現了鑷形頂，基礎因素仍然沒有改變，美聯儲確是進一步減慢加息而歐央行表示下月將繼續加息0.5%，但歐元之後徐徐回落到星期一的1.0656低位，同樣鑷形頂也同時出現於黃金價格之上。所以有效運用技術分析，例如簡單陰陽燭形態，其實也能得到不錯的訊息。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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