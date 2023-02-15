Starbucks任何消費送$12優惠券 吉野家網上下單驚喜感謝祭$12起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Starbucks：任何消費送12元「甜蜜2月飲食優惠券」

由即日起至2月19日凡於分店作任何消費，即可獲贈一張價值12元「甜蜜2月飲食優惠券」，優惠券有效期至2月28日。

▼ 點擊圖片放大

2. 吉野家：網上下單 驚喜感謝祭 12元起

由即日起至3月3日，一連3個星期每日都有驚喜推出，逢星期一至五都有指定套餐優惠，早餐野菜煎雞丼加日本茶更低至12元。

立即落單：按此

▼ 點擊圖片放大

3. 百佳: 全線FARM FRESH 產品 第2件半價

即日起至2月16日，百佳全線FARM FRESH產品第2件半價，FARMFRESH 愛爾蘭黑啤無骨蒸雞/加多加多肥牛片折實平均44.9元、FARMFRESH 啡蘑菇/白蘑菇折實平均20.90元、FARMFRESH 新薯2磅裝（澳洲）折實平均26.2元，百佳門市或百佳網店都有售賣此貨品。



網店：按此

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

撰文：hket小編

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App