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【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？

收息攻略 18:00 2023/02/14

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近期美元升勢稍慢，一眾外幣迎來反彈，銀行爭相調升外幣定期存款年利率，有銀行提供15厘高息外幣定存，究竟想享有高息外幣定存要具備哪些條件？哪種外幣具有升值潛力？今集【理財要貼地】會比較哪見銀行定存息率最高，還請來專家分析各主要外幣的走勢。

理財要貼地
【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？

欄名 : 理財要貼地

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欄名 : 理財要貼地

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