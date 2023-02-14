【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？ 收息攻略 18:00 2023/02/14 分享： 分享： 近期美元升勢稍慢，一眾外幣迎來反彈，銀行爭相調升外幣定期存款年利率，有銀行提供15厘高息外幣定存，究竟想享有高息外幣定存要具備哪些條件？哪種外幣具有升值潛力？今集【理財要貼地】會比較哪見銀行定存息率最高，還請來專家分析各主要外幣的走勢。 理財要貼地 【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？ 欄名 : 理財要貼地 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財要貼地 最新專欄文章 更多 【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？ 2023/02/03 【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？ 【理財要貼地】「靚冧把」新鈔升價10倍 $500香港舊鈔值過百萬 收藏家張頌昇分析升值潛力 2023/01/27 【理財要貼地】「靚冧把」新鈔升價10倍 $500香港舊鈔值過百萬 收藏家張頌昇分析升值潛力 【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？ 2022/12/16 【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？ 【理財要貼地】期權兩大攻略＋4個操作推介 阿里巴巴、蔚小理可以買跌？ 2022/11/11 【理財要貼地】期權兩大攻略＋4個操作推介 阿里巴巴、蔚小理可以買跌？ 【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略 2022/10/21 【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略 外幣定期存款 定期存款 銀行 美元