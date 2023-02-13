【情人節2023】情人節8大購物優惠 朗豪坊$150現金券/Casio低至7折

情人節打算同另一半去邊慶祝？今年情人節在工作日，如果無時間去參加工作坊或旅行都無所謂，情人節期間多間商場或商戶推出消費優惠，可以同另一半一起享受瘋狂購物的樂趣。以下精選4大情人節商場優惠和4大情人節網購優惠。

4大情人節商場優惠

1.k11 Musea: 送玫瑰花/換領茶飲電子禮券

K11 MUSEA舉行一系列慶祝活動，當中KLUB 11會員可於2月14日獲贈玫瑰一支；而即日起至2月26日，參與「Stamped with Love」收集印花領取特色情人節「心意卡」，只要於場內不同地方收集滿6個印章，即可免費換領驚喜茶飲電子禮券一張。

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「心意卡」領取：

地點：地庫 2樓或地面層 Koncierge

時間：10：00AM-10：00PM



「心意卡」投寄：

地點：K11 Art & Cultural Centre 6 1 Kunsthalle

時間：12：00PM- 8：00PM

玫瑰花換領：

時間：2月14日（週二）， 5：00PM-7：00PM

地點：地下中庭 Opera Theatre

2.朗豪坊：送總值150現金禮券

由即日起至2月15日，於商場逾40間食肆晚市單一消費滿200元，即賞朗豪坊商場100元現金禮券，以及LANGHAM BEAUTY 100元購物券，分別可於近200間零售商舖及LANGHAM BEAUTY使用，賺足100%回贈。



而買情人節禮物可於零售商舖單一消費滿500元，即賞50元朗豪坊食肆現金禮券，可在場內食肆即時於情人節使用。商場亦聯同商戶加碼送出指定品牌購物或餐飲優惠券，隨時再賺額外禮遇。

3.MOKO新世紀廣場：50元電影贈券/100元電子禮券/免費泊車

MOKO新世紀廣場於情人節推出兩大吃喝玩樂攻略，為小情侶們安排好行程。當中「幸福滿載禮遇」凡完成指定動作，即可換領30元甜品電子立減券或MOKO POP、50元 B+ Cinema MOKO電影贈券，以及100元情人節電子禮券及免費泊車優惠。

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4.圓方：消費可享高達3,000元獎賞

ELEMENTS圓方於情人節期間推出豐富購物禮遇「新春多重購物獎賞」，由即日起至2月28日，顧客於場內以指定電子貨幣，即日單一消費滿2,000元，即享1,000元獎賞。另即日消費10,000元，可享總值3,000元獎賞。

4大情人節網購優惠

1. Sephora：情人節優惠 滿1000元可享8折優惠

由即日起至2月14日，Sephora進行情人節優惠，優惠包括：

1. 購物滿680元，可享85折優惠

2. 購物滿1,000元，可享8折優惠

詳情可參閲：按此



2. Nike網店：情人節買滿2件指定產品享額外8折

由即日起至2月19日，Nike正進行「情人節優惠 」，買滿2件指定減價產品，輸入優惠碼「HAPPYVDAY」，可享額外8折，精選正價產品亦可夾單。

詳情可參閲：按此

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3. Casio：指定手錶款式 情人節優惠低至7折

由即日起至2月28日，Casio網店正進行情人節優惠，購買指定手錶款式，可享低至7折。

詳情可參閲：按此

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4. Trip.com：中銀信用卡訂機票 滿1500元減150元

由即日起至3月31日，凡於Trip.com用中銀信用卡預訂，可享以下優惠：

1. 預訂本地 / 海外預付酒店滿1,000元，輸入優惠碼「BOCHOTEL」，減100元

2. 預訂機票滿1,500元，輸入優惠碼「BOCFLIGHT」，減150元

3. 預訂當地體驗滿500元，輸入優惠碼「BOC50」，減50元

詳情可參閲：按此

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