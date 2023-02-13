豐田新一代7座Sienta登場　外形大改款混能版超低油耗

雖然電動車盛行，也無阻日本車界龍頭豐田（Toyota）繼續推出新款汽油或混能車。最近新登場的，就有大受家庭客歡迎的全新2023 ALL NEW SIENTA。這款新7座MPV同步推出汽油Luxury版及HEV混能版一式兩款，無論外或內都換上新設計，空間比上代更見使之餘，油耗更低至25.6km/L，實用程度絕不比電動車失色。

▲ 車頭設計也來個大改革，LED 頭燈與廠徽連成一體，鬼面罩也以「偽泵把」點綴，非常有型。

▲ ALL NEW SIENTA 同步推出電油 Luxury 豪華版，售價 $239,460，以及 HEV 混能版，售 $289,680，兩款型號外形一樣。

話咁快，Toyota推出第一代Sienta幾乎已是20年前的事，今代ALL NEW SIENTA已來到第三代，但依然大受歡迎，是不少有老有嫩家庭客的考慮之一。外形上，ALL NEW SIENTA是廠方首次選用日系Shikakumaru圓角方形主題去設計，車身綫條走渾圓風格，減去上代的方正起角設計，整體感覺更親民。

車頭LED頭燈及鬼面罩亦換上新設計，以黑色飾條將圓潤的頭燈與廠方徽章連成一綫，鬼面罩尺寸比上代巨型，並加設了黑色防刮膠件，驟眼看似是升高了的前泵把般。而這新加的防刮膠件亦延伸至車側及輪拱位置，配合一按即開的雙電趟門，趟門開口高度增至1,200mm，加上招牌330mm特低地台設計，就算小朋友或老人家也能輕鬆上落車。

▲ 中控台可選杏灰或黑灰配色，搭載 10.1 吋輕觸式屏幕音響系統連 6 喇叭及 Apple CarPlay，駕駛席則有 7 吋多功能顯示屏及真皮軚環。

▲ 新車採用全新日系 Shikakumaru 圓角方形主題設計，車身綫條比上代會偏向圓潤。

車廂空間大升級

這次試駕的Luxury版，車身就有7種顏色選擇，如HEV混能版的話，更有Two-Tone可選，包括是紅或灰藍色車身，配搭深炫灰車頂，更加有型。內櫳方面，第三代的Sienta承傳了以往一貫的「寬敞空間」這最強賣點，車艙總高度增至1,300mm，比上代多了20mm，就算乘客是高大男士也完全沒有頂頭頂腳感。

雖然全車車身長闊與上代一樣，但廠方特意重新調配可容納7人的車廂間隔，尤其是第二排座位，是前後滑動式設計，更具靈活性之餘，空間也大大改善。而第三排則是可收納式設計，只需拉動幾下，便可將座位摺疊兼且完美隱藏在第二排座椅底部。如同時將第二及第三排全部座位收摺，騰出的載物空間更可長達1,525mm，極為實用。

▲ 座位選用跣水跣油的高級纖維織布，方便清洗。雖沒有天窗，但車窗比上代加大，令空間更開揚。

▲ 廠方特意改動車廂格局，第三排可完美摺疊收納於第二排座位下方，騰出的空間足夠作為車中泊之用。

而日本車的內裝設計素來都夠貼心，以前座艙為例，無論是駕駛席或副駕席都設置了非常多的儲物格、杯架、電話格，並有多個USB Type-C連接口，方便隨時充電。全車座椅亦使用原廠抗臭兼跣水、跣油的高級纖維織布，就算小朋友坐車時倒瀉食物或飲品，也能易於清潔。其餘設備就有中控台的10.1吋輕觸式屏幕音響系統、側門太陽擋、恒溫冷氣連nanoe X空氣淨化等，勝在基本齊全。

▲ 其中一個較有趣的改動是將車門上的手握位升高，可能需要些時間去習慣。

▲ 全車設有多個儲物格、杯架等，並有多個 USB-Type C 充電位，非常方便。

混能版油耗表現出眾

性能方面，ALL NEW SIENTA選用了廠方的TNGA（Toyota New Global Architecture）底盤，令車身整體剛性進一步強化，轉向亦夠穩定舒適，兼且寧靜度夠高。新車搭載1.5公升直列式3汽缸雙頂凸輪軸直噴引擎、10前速Direct Shift無段變速波箱，最大馬力輸出為119PS、扭力為145Nm，比上代分別提升了10%及6%，耗油量低至17.8km/L。而混能版除同款引擎外，還搭載恒久磁石同步電動馬達，並採用e-CVT電子式無段變速波箱、新研發的鎳氫電池，馬力達至最高115PS，耗油量更可低至25.6km/L。

▲ 1.5 公升直列式 3 汽缸雙頂凸輪軸直噴引擎 ，配上 10 前速 Direct Shift 無段變速波箱，整體馬力及扭力均有提升。

▲ 換上全新 15 吋合金輪圈，4 葉式設計現代感十足。車側亦加設了黑色防刮膠件，不過並非人人 buy。

在實試這款第三代Sienta Luxury版的過程中，新車也能將其性能優點表現出來，例如就算經過顛簸路面，車身震動感不突兀。加上最小迴旋半徑只需5米，轉向過彎操控靈活，座位包覆感也夠舒適。加速則偏向線性，軚感相對較輕，對比起電動車亦會少了點爆發力。不過，新車內置了豐田原廠主動式安全系統Toyota Safety Sense 3.0，並升級配備10個安全氣袋、泊車防碰撞輔助系統、8個原廠前後泊車警示器等，作為家庭車代步的話，以其實用性及慳油角度來考慮，性價比算不俗。

Sienta Luxury豪華版規格表：

售價：$239,460

車型：5 門 7 座位 MPV

引擎：1.5公升直列式3汽缸雙頂凸輪軸直噴引擎

馬力：119PS / 6,600rpm

扭力：145Nm / 5,200rpm

驅動：10前速Direct Shift無段變速波箱、前驅

懸掛：前～麥花臣臂桿／後～扭桿式

制動：前～通風碟／後～碟式

輪胎：185/65 R15 合金輪圈

車身長X闊X高：4,260 X 1,695 X 1,695mm

前／後軸輪距：2,750mm

車重：1,860kg

平均耗油量：17.8km/L

查詢：皇冠汽車（2884 7999）