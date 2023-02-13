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【情人節2023】調查︰50%美國人為約會 / 送禮曾問親友借錢 40%人今年願花費更多

精明消費 17:09 2023/02/13

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迎來一年一度的情人節，今年的節日氣氛暢旺，計劃花費慶祝與伴侶，到底消費意欲比起去年又如何? 美國有調查顯示，59% 的受訪者希望在情人節花錢約會或買禮物，40%人更願意比去年花更多錢，一半人更會為慶祝浪漫節日而借錢，即看圖示詳細結果︰

    點擊圖片放大

為過情人節不惜借P-loan？
Forbes Advisor 調查 2,000 名處於忠誠關係中的美國人，發現會花錢的受訪者中，今年有 40% 的人計劃比去年花費更多，59% 的 Z 世代和 44% 的千禧一代預計會花更多錢。為拍拖或送禮借錢，一半的受訪者會從朋友和家人借錢，40% 的人通過信用卡借錢，37% 的人申請個人貸款，即使欠債亦要過浪費佳節，可見人們對浪漫節日的重視程度，但為了一時的快樂而借錢，顯然並明智的財務舉動。

男性更願花費
大多數受訪者 (34%) 願意在約會或浪漫禮物上花費 300 到 449 美元，不過數字反映的是已經處於穩定關係中的美國人。另外，調查發現男性比女性更為大方，71% 的男性會願意為約會送禮開支花錢，相比之下50%的女性願意付費。如果突然有額外的資金男性也會更加慷慨，63% 的男性可能會花更多錢，而女性只有 40%，而同一情況下，70% 的 Z 世代受訪者表示，會願意花更多的錢約會送禮。

先買後付買禮物或約會
支付方式方面，亦有更多人選用「先買後付」(BNPL) 服務以支付約會或禮物。46%美國人將此作為支付選項，更有61% 的 Z 世代和 51% 的千禧一代使用此選項，超過五分之一 (22%) 的 Z 世代 至少曾先買後付過七次，而所有年齡段達 90% 的客戶亦透過「先買後付」送禮或約會三次或更多。

選擇開支更少的約會
不少美國人在約會或送禮方面感到經濟壓力，60% 的受訪者表示，通脹影響他們在過去一年中支付約會費用或禮物的能力，對Z 世代 (79%)的影響尤其大。許多人選擇開支更少的約會。最受歡迎的例如行山或外出喝咖啡等活動，就獲得41%的夫婦選擇。此外，常見的轉變，例如改為做家務，及購買經濟實惠的禮物、和在家準備約會晚餐，40% 的夫婦亦會選擇這些方法，作為對伴侶的感謝。

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