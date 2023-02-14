有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法

談及退休，相信大家都會聯想到環游世界、有充足時間培養自己的愛好、兒孫滿堂享受家庭幸福等，但現實非常殘酷，辛苦大半生，可能換來的是退休後每天與病魔鬥爭，用盡所有的積蓄。因此，正確的退休觀念和退休規劃非常重要，以下將列舉已退休人士最後悔的6大想法，糾正這些思想，更好規劃退休生活。



錯誤想法1：認為以後小孩會奉養自己 無需擔心太多

雖然中國傳統孝道思想很重要，子女應當回報父母，但也要著眼現實，隨著物價不斷上漲，年輕人壓力愈來愈大，如果父母過度依賴小孩，將會造成子女沉重財務負擔，甚至引發家庭矛盾。



正確做法：不應該將來自子女的收入當成全部，最好視這部分為額外收入，自己盡早做好退休財務規劃，讓退休生活更有保障。



錯誤想法2：認為政府退休金已經足夠，不需要自己儲錢

政府退休金固然可以提供一定程度的幫助，但也不能完全依賴政府。政府退休金有限，可能只夠保證正常生活，當退休後收入來源縮減後，加上隨著年齡增長，難免會有病痛，醫療費用也是一筆大支出。因此，單靠政府退休金不一定能支撐整個退休生活。



正確做法：不要過度依賴政府退休金，自己也要有退休規劃和儲蓄，政府退休金不是絕對的保障。



錯誤想法3：覺得愈早退休愈好

相信早退休時每個打工人的夢想，但早退休一定意味著美好生活的開始嗎？其實可能不一定。以生命周期來看，退休前工作期可視為財富累積期，退休後是清償期。如果提早退休，意味著將財富累積期縮短，清償期變長，也就是賺錢的時間變少了，花錢的時間增加了，這將需要更多的退休積蓄，增加退休後的財務壓力。所以，愈早退休不一定生活就更好，財務危機也不容忽視。



正確做法：做好退休規劃，保證有足夠資金支撐整個退休生活，再考慮提早退休更適宜。



錯誤想法4：覺得退休很遠，中年後才開始計劃

很多人都覺得年輕時候計劃退休過早，僅著眼於眼前的利益就好，等到中年才開始意識到做退休準備和購買醫療保障。就醫療方面而言，其實已經為時已晚，到中年之後購買醫療保障的成本將會更高，並且無法享受複利帶來的效果，甚至可能因為身體狀況不如年輕時健康，而有可能被保險公司拒保。



正確做法：盡早了解要為退休做的準備，做好退休規劃，逐步靠近自己的理想退休生活。



錯誤想法5：為了降低風險，認為定存已經足夠

定期存款相比其他投資產品固然較穩定，但換來的代價是利率較低。雖然近月香港銀行定存利率高達4至5厘，但長遠而言平均最多2厘，難以抵禦通貨膨脹的影響，如果將大部分退休金單一地放至定存戶口中，有可能導致存的錢不足以支付未來高昂的生活成本。



正確做法：投資組合應該多樣化，根據自己的人生階段和承受能力做適當的資產配置，透過投資於股票、基金、債券等來豐富投資組合，以早期增值、晚期保值進行投資理財。



錯誤想法6：退休只做一次規劃就好

上文一直提及要做好退休規劃，但退休規劃並不是做一次就好，因為人生每個階段都會發生不同的變化，退休規劃也要適時跟隨階段變化而調整。例如，20歲就開始做退休規劃，但到50歲時，可能收入已經翻幾倍，相應可用於儲蓄的資金也會增加，所以在50歲時已不適合再用20歲時做的退休規劃。



正確做法：要根據人生不同階段適時調整自己的退休規劃，讓退休生活更具保障。

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