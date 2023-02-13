香港家庭支出較收入高 人生無常成經濟擔子 如何規劃無憂人生？

上月臨近農曆新年之時，上水屠房發生了不幸的奪命意外，對事主一家而言，一個喜慶日子頓時只剩下悲痛的回憶。意外事故一宗都嫌多，所造成的創傷往往難以彌補，即使我們處處小心謹慎，意外就是意料之外，無論何時何地，亦有可能發生。

人生無常成經濟擔子

都市人每天兼顧著生活上各樣大小事務，為自己、為家庭，為現在、為未來，可是當意外發生時，不旦會影響身心健康，亦會擾亂生活節奏，甚或令生活質素驟降。根據政府統計處2019-2020年統計數字，香港每戶家庭每月平均開支為30,230港元，而每戶每月入息中位數卻只有28,700港元，可見香港家庭住戶平均開支高於收入，生活上的壓力一點也不少。萬一家庭的經濟支柱因遭遇意外而不幸離世或失去工作能力，傷亡者的家屬便要即時負上家庭開支的沉重擔子。

規劃360°無憂人生

意外對生活帶來的衝擊不容忽視，不論是醫療開支，或是暫時停工而造成的額外經濟負擔，都讓人倍感百上加斤。以一份具有「廣度」和「深度」的意外保障作為後盾，成為你人生路上的結伴者，就可讓你安心向著目標與夢想前進。意外保障必需要夠「廣」，如能提供360°全天候24小時的全球意外保障，涵蓋由意外導致的受傷、殘廢及身故賠償，便最理想，因為廣泛的保障能給予財務上充足的支援，即使發生不幸事故，亦可令你及家人安枕無憂。

意外保障除了要夠「廣」，亦要夠「深」，一份較全面的意外保障，更能為日常生活情況提供額外保障，例如，若不幸在固定路線的付費陸上公共交通工具、指定升降機內意外受傷、或於劇院、酒店、體育場、購物商場、醫院內遇上火警，或以行人身分遇上交通意外或受機動車輛撞擊受傷、完全及永久傷殘或身故，皆可獲雙倍賠償。較完善的計劃更會提供額外津貼以減輕受保人因意外受傷而帶來的財務負擔，例如：意外醫療費用津貼、意外住院津貼、入息津貼、出院交通津貼及醫療器材津貼，讓受保人可安心養傷。

隨著大眾對綠色生活的關注與日俱增，市面上有些意外保障計劃有提供「綠色」保障，若親友選擇為不幸遇上意外而導致身故的受保人安排綠色殯葬回歸自然，例如於紀念花園或海上撒灰，計劃會為受益人發放額外賠償。

居安思危，有備無患，懂得未雨綢繆，提前規劃好未來，為人生做妥風險管理，便可讓自己無後顧之憂，化危為安。

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