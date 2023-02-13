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【新基金】攞正牌做「內幕交易」？ 跟機佩洛西投資 「黨派ETF」去年跑贏標指

ETF 12:23 2023/02/13

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作為政府主要官員，相信比大多數人能獲取更多消息，更加有利於交易和投資。美國就有基金經理指出，美國國會有議員的投資回報表現跑贏大市，更推出「黨派ETF」追蹤兩位議員的交易，使投資者可「跟機」議員交易，及照著自己的政黨取向來買賣，可謂令大家能夠光明正大做「內幕交易」。

佩洛西、克魯玆ETF已上市
資產管理業者 Subversive Capital Advisor 和選擇權交易流向平台 Unusual Whales 共同成立兩組ETF，分別為追蹤美國民主黨議員的「NANC」、及共和黨的「KRUZ」ETF。分別來自兩黨兩位重量級議員的名字，包括民主黨籍美國前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi），及共和黨德州參議員克魯玆（Ted Cruz）。兩隻ETF已於2月7日芝加哥期權交易所(CBOE)旗下證券交易所Cboe BZX Exchange掛牌上市，港人亦能透過證券商交易買賣。

照板煮碗 追蹤議員及其配偶持股
根據美國證券與交易委員會（SEC）申報的資料顯示，NANC追蹤民主黨籍國會議員和他們的配偶所買賣的股票；KRUZ則追蹤共和黨籍國會議員和他們的配偶的持股。兩隻產品的管理費均為0.75%，「民主黨ETF」大概追蹤800個股份，而「共和黨ETF」則擁有超過500隻股份。

管理這兩隻基金的基金經理Christian Cooper表示，國會議員的投資績效往往勝於大盤，於2021年領先標普500指數1.2個百分點，而去年平均回報比大盤足足高出17.5個百分點，他相信國會議員握有比普通人更多的訊息來買賣，但人們應該也可「照板煮碗」交易，現在終於做到。

按申報追蹤或有時差
由於兩隻ETF基於議員買賣紀錄進行操作，VettaFi研究主管 Todd Rosenbluth 指出，國會議員實際交易和依法申報期限之間在時間上出現很大落差。根據目前規例，國會議員須在45天內披露任何價值超過1,000美元的證券交易，不過，Unusual Whale則表示 ，分析顯示，國會議員從交易到申報的時間愈縮愈短，如今平均只有10到20日的落差。

國會議員買賣股票已不斷引發爭議。上個月，眾議員帕帕斯（Chris Papas）重提一項法案，擬立法禁止國會議員及他們的配偶買賣股票，但Christian Cooper認為法案不會獲通過，認為更可能的做法是縮短申報時間及增加罰金。

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