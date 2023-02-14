  • 17°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 08:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍煮丹情人節限定買一送一 國泰航空好友同行機票高達75折

精明消費 07:30 2023/02/14

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.珍煮丹：情人節限定 買一送一

2月14日情人節，只要Like 珍煮丹Facebook專頁或 Follow Instagram ，即享情人節限定買一送一優惠。

    點擊圖片放大

2. 國泰航空：二人/四人同行機票 高達75折優惠

國泰航空推出相約出行優惠，二人或以上同行可享85折優惠，四人或以上同行可享75折優惠。於即日起至2月28日，與親朋好友一同以優惠編號「FLY2GETHER」預訂經濟客艙機票並同時往返，即可享限時同行票價優惠。

最後預訂日期：2023年2月28日
出發日期：由即日起至2023年6月30日

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

3.卡撒天嬌：網店 可口可樂聯乘床品優惠

即日起至2023年3月31日，單人至加大可口可樂輕柔冷氣被低至169元（原價：669元-889元），可口可樂寢具套裝（智慧被袋+床笠連枕袋）低至280元（原價：1418元- 1978元）。

購買：按此

    點擊圖片放大
    +2

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

開市追揸沽
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
2023/02/13
茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
永安旅行團用銀聯信用卡最高減$500 The ONE百老匯結業 戲票買1送1
2023/02/10
永安旅行團用銀聯信用卡最高減$500 The ONE百老匯結業 戲票買1送1
譚仔三哥$99愈撈愈近情侶套餐 牛摩海鮮放題第1位7折 / 第2位半價
2023/02/09
譚仔三哥$99愈撈愈近情侶套餐 牛摩海鮮放題第1位7折 / 第2位半價
HK Express首爾單程機票$288起 Appolo鮮果乳酪第2杯減$10
2023/02/08
HK Express首爾單程機票$288起 Appolo鮮果乳酪第2杯減$10
麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠
2023/02/07
麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠
著數優惠 美食 口罩 新冠肺炎疫情 萬寧 疫情 機票 產品 經濟 家品

下一篇文章

【情人節2023】情人節8大購物優惠 朗豪坊$150現金券/Casio低至7折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
茶木指定BIG爆奶茶$10 萬寧Avène保濕潤膚水買1送1
【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
【旅遊平台】限時折扣 Trip.com機票/酒店滿一千減$888 免費/買一送一門票 $599住迪士尼
【旅遊平台】限時折扣 Trip.com機票/酒店滿一千減$888 免費/買一送一門票 $599住迪士尼
【情人節2023】調查︰50%美國人為約會 / 送禮曾問親友借錢 40%人今年願花費更多
【情人節2023】調查︰50%美國人為約會 / 送禮曾問親友借錢 40%人今年願花費更多
【情人節2023】情人節8大購物優惠 朗豪坊$150現金券/Casio低至7折
【情人節2023】情人節8大購物優惠 朗豪坊$150現金券/Casio低至7折
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款