珍煮丹情人節限定買一送一 國泰航空好友同行機票高達75折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.珍煮丹：情人節限定 買一送一

2月14日情人節，只要Like 珍煮丹Facebook專頁或 Follow Instagram ，即享情人節限定買一送一優惠。

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2. 國泰航空：二人/四人同行機票 高達75折優惠

國泰航空推出相約出行優惠，二人或以上同行可享85折優惠，四人或以上同行可享75折優惠。於即日起至2月28日，與親朋好友一同以優惠編號「FLY2GETHER」預訂經濟客艙機票並同時往返，即可享限時同行票價優惠。

最後預訂日期：2023年2月28日

出發日期：由即日起至2023年6月30日

詳情可參閲：按此

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3.卡撒天嬌：網店 可口可樂聯乘床品優惠

即日起至2023年3月31日，單人至加大可口可樂輕柔冷氣被低至169元（原價：669元-889元），可口可樂寢具套裝（智慧被袋+床笠連枕袋）低至280元（原價：1418元- 1978元）。

購買：按此

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【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

撰文：hket小編

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