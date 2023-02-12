【情人節禮物】4款精選品牌朱古力 連可愛小熊、花束 、心型盒送禮提案

情人節即將到臨，男士是時候選定禮物，朱古力是不錯之選，坊間有不少店舖推出特色的情人節朱古力，外形精緻，少女心爆燈，打卡一流。

1.agnes b. DELICES及agnes b. CAFE

Chocolate Truffles in Valentine's Box

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價錢：$420 / 12粒裝

agnes b. DELICES的心形朱古力禮盒嚴選法國朱古力，備有自選及限定口味選擇：前者可自由配搭不同松露或夾心朱古力，包括新口味粉紅色心形玫瑰夾心朱古力；後者則包括果仁醬脆皮牛奶朱古力配搭果仁醬脆皮黑朱古力，或焦糖果仁醬朱古力配搭馬達加斯加黑朱古力兩個款式，必定可為摯愛挑選最合適的甜蜜滋味。

電話：2506 3822

2.半島精品店

珍愛熊朱古力禮盒

價錢：$828

可愛的針織半島門僮熊及朱古力禮盒為心儀對象傳達愛意，門僮熊手執一張心意卡，可以寫下愛意之句。9粒半島經典系列朱古力，包括朱古力松露、夾心朱古力及焦糖海鹽朱古力，甜蜜濃情化不開。

電話：2696 6969

3.GODIVA

戀人絮語朱古力心形禮盒





價錢：$499 / 11粒裝

經典別致禮盒選用浪漫的玫瑰粉色為主調，以明艷水彩繪畫心形、玫瑰、蝴蝶、花卉及藤蔓等盎然蓬勃的初春景象。今年推出的6款禮盒，不但滿足不同饋贈的場合，當中紅色綢緞心形禮盒，更內藏多顆精選朱克力，以及預留位置讓戀人們加添額外驚喜，於節日美妙時刻綻放甜蜜記憶，與所愛之人共享難忘時刻。

電話：2805 0518

4.Schoggi Meier

熊抱戀人朱古力花束

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價錢：$305

辛勞工作後，一個大大的擁抱總能給對方安慰。即使未能每天相見，就讓可愛的小熊代你陪伴在側。小熊手持少女心滿滿的粉色朱古力棒棒花束，浪漫極致，為她帶來一份甜蜜滋味。花束禮物包括：紅桑子朱古力、榛子內餡黑朱古力棒棒糖、紅桑子內餡白朱古力棒棒糖、草莓內餡心形白朱古力棒棒糖及紅桑子內餡心形白朱古力棒棒糖。

電話：2783 8663

作者、責任編輯：招美寶

【原文：精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉（收費文章）】

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