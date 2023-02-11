【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案

日本開關已久，不少朋友都準備好出發，時隔幾年到日本玩，原來已經有不少新開的酒店，今次為大家介紹7間新開的酒店，各有特色。新酒店都越開越多，同時令人眼花撩亂，想找交通便利，有平民高性價比，亦有奢華高貴選擇，各位準備遊日本的旅人不妨參考一下，東京、大阪、北海道 7間人氣提案。

東京:

1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕，酒店以《玩具總動員》為主題，有32間客房，11間房設桑拿，21間附有蒸氣spa，每間客房平均面積達37平方米，不少角落都色彩繽紛，屬無可挑剔的打卡住處。酒店前方的可看到巴斯光年及翠絲的雕像。

▼ 點擊圖片放大

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel） 地址：千葉県浦安市舞浜1-47 交通：海濱站步行2分鐘

2.OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

「OMO3東京赤坂」於一年前正式開幕，星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，作為星野集團旗下最新、東京的第3間OMO旅館，酒店共提供140間客房，客房設計以簡約為主，走木系風格，地理位置不錯，酒店距離地下鐵「赤坂見附站」和「JR赤坂站」僅3分鐘步程，附近亦有不少適合文青的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。

▼ 點擊圖片放大 +2

OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts） 地址：東京都港區赤坂4丁目3-2 交通：赤坂站步行3分鐘

3.新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku）

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月開設東京新宿酒店，女生獨遊東京，可以選擇這間女性專用的膠囊酒店，距離新宿三丁目站2分鐘步行路程，周邊不乏餐廳和商店。設計以木系風格為主，提供24小時入住服務，適合預算較少的女生，亦是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店。

▼ 點擊圖片放大

酒店距離新宿三丁目站僅2分鐘步行路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程，如打算獨遊的女性不妨考慮一下。

新宿九小時女性旅館（nine hours woman Shinjuku） 地址：東京都新宿區新宿2-13-7 交通：新宿三丁目站，步行2分鐘

北海道

4.札幌中島公園大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nakajima Koen)

其中一個推介酒店，位於札幌市中心，交通方便，更鄰近《First Love初戀》其中一個拍劇場景「中島公園」，就是札幌中島公園大和ROYNET酒店，於2022年6月新開幕。行至地下鐵「中島公園駅」只需4分鐘。。另外亦可步行至多個著名景點，包括：Hassouan和Kogumaza等。酒店共有210間客房，型格簡約風，以水泥牆為設計，空間感十足；設公共大浴場，讓客人放鬆身心。

▼ 點擊圖片放大

札幌中島公園大和ROYNET 酒店（Daiwa Roynet Hotel Nakajima Koen) 地址：北海道札幌市中央區南9城西5-1-1 064-0809 交通：中島公園站，步行4分鐘

5.北海道惠庭萬楓飯店（Fairfield by Marriott Hokkaido Eniwa）

北海道惠庭萬楓飯店於2022年8月開幕，為萬豪國際集團是全球規模的連鎖酒店，坐落於Izumisato Shrine邊，附近有不少景點，例如泉郷神社、Heidi Farm Rotary Observatory等。酒店共有102間客房，以木系設計為主，酒店亦設有共用休息室，及私人衛浴的空調客房。

▼ 點擊圖片放大

北海道惠庭萬楓飯店（Fairfield by Marriott Hokkaido Eniwa） 地址：北海道札幌惠庭061-1375 交通：JR三川站，轉乘巴士、的士

大阪

6.美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）

親子住宿人氣推薦，交通地點便利，步行約8分鐘可到達心齋橋商店街的美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST，適合全家大小一同入住，更有點評從卸妝油到乳液都是雪肌精，亦是女生喜愛的一大亮點。房間亦有投影設備，及有租借兒童玩具服務，房間佈局寬敞，融合日本和西方風格的摩登日式客房，用餐區域設備齊全。

▼ 點擊圖片放大

美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST） 地址：1-24-1, Shimmachi Nishi Ward, 心齋橋, 大阪 交通：西大橋站2分鐘步距

7.大阪W酒店（W Osaka）

2021年3月開幕的「大阪W酒店」（W Osaka）是W Hotel品牌登陸日本的第一據點，酒店由日本著名建築師安藤忠雄，打造融合日本極簡主義和都市繁華生活的設計。僅4分鐘步程就行到心齋橋站，位置坐落心齋橋駅與本町駅之間，對面的御堂筋大道亦有不少商店，位置理想。另外，每間房間都設有吧台與高腳椅，輕鬆坐望窗外高樓，27樓頂樓更有日本唯一附DJ設備的客房，相當好玩。

▼ 點擊圖片放大

大阪W飯店（W Osaka）： 地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪 交通：心齋橋站4分鐘步距

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App