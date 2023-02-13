8大高危職業 未來工作將被人工智能取代？ 掌握3種能力免淘汰

人工智能聊天機器人ChatGPT近日走紅，吸引上億人使用，不少文字工作者、學生、工程師用來生成文字、表格、翻譯和編寫程序碼，更有法官用來協助判案，可見其有强大的功能和廣泛的用途。於是不少人會擔心未來某些工作是否會被AI取代，令工作崗位缺少甚至消失？哪些行業或工作最有可能被取代？



8大最有機會被取代的工作

1.電話客服員

現在已經有不少企業采用電腦錄音全天候提供熱線服務，例如電訊公司、政府熱線、購物網站等，節省了不少人手，隨著自然語言處理技術的發展，未來人工智能可能可以解決更複雜的問題。

2.會計師和審計師

AI具有較强的計算和數據分析功能，多項調查顯示機器人在會計行業的表現優於人類，也有公司開始研究AI會計系統，還可以一定程度減低人為出錯率。



3.銷售

這也是現在已經有的現象，現在很多企業已經將AI技術用在發送營銷郵件上，他們能精準發現潛在目標客戶，甚至創建銷售郵件和文本，未來電話銷售業也面臨大幅減少的風險，機器人將代替進行電話銷售。



4.資料輸入員

輸入資料這種重複性的工作是最容易被取代的，大量處理資料對於人工智能而言並不具挑戰性，這部分崗位也將面臨被全面取代。



5.司機

現在半自動駕駛技術已經在很多新車運行，例如自動停車、倒車功能，隨著無人駕駛技術逐漸成熟，全自動駕駛取代司機也不是望塵莫及的事情。到時市場對司機的需求也會逐漸減少，或只需要留下負責監測和修理駕駛系統的人員。



6.零售店員和收銀員

現在大部分商店都設有自動付款機，近幾年無人售貨商店逐漸推出，已經大大減少對收銀員的需求。



7.接待員

接待員與零售電員類似，工作性質同樣較具有重複性，例如回答簡單咨詢、收件、客戶到訪通知同事等，都可以用機器人代替。



8.保安員

近年來物業管理也走向智能化，引入智能保安科技，例如智能巡邏系統、監測和控制物業設施等，同樣人工智能可以完成，減低人力需求。



可見，凡是重複性較大、變化和變數都不多的工作比較容易被人工智能取代。其實自動化已經成為大勢所趨，難免會有部分工作崗位被淘汰。要想避免自己在職場中位置不保，就要自我增值，學習更多軟實力，把握人類特有的能力，令人工智能成為輔佐工作、提升效率的助手。

掌握3種能力 避免淘汰

1.駕馭科技的能力

其實人工智能也是由人類設計和操控，才能發揮上述强大的能力，掌握操控它們的技術就能免於被取代，相關的職業包括：數據分析師、大數據專家、人工智能和機器研究員、軟件和應用程序開發員及物聯網專家等。



2.内容創造力

雖然人工智能逐漸可以完成較複雜的任務，但也只能按照既定程式運行，創新是人類獨有的技能，一些需要創新、情感共鳴的職業就無法被取代，例如作家、設計師、攝影師等。



3.溝通交流能力

很多職業都需要很强的溝通交流能力，並且需要隨機應變能力，這些工作也只能交予人類處理，例如教師、律師、心理醫生等。



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