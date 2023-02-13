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2023投資AI 嚴選5隻人工智能ETF 單月賺逾10%

ETF 10:31 2023/02/13

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2023年最熱門的投資，當屬人工智能，由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，於2022年11月推出後火速成為熱話，它不單可以解題，甚至有撰寫文章、小說、學術論文、劇本等的能力，迅間用戶數上億，帶動一眾科技股近日急升。微軟（美︰MSFT）近一個月升15%，百度 （09888） 今年至今更急升兩成。而當Google的AI聊天機器人答錯問題，又會令母企Alphabet（美︰GOOGL）的股價急挫。

霎時間，全球投資者的情緒都被機器人所帶動。如果想捕捉AI投資的良機，以下為你介紹5隻人工智能ETF。

1) Robo Global Robotics and Automation Index ETF（美︰ROBO）

作為人工智能ETF的鼻祖，ROBO成立於2013年10月，在紐交所上市，至今已近10年，淨資產規模逾13億美元，全年開支比率0.95%。

雖然ETF去年急挫33%，但新一年以14%升幅開個好頭。

基金持有80隻人工智能相關股票，持股分散，佔比最大亦只有2.06%。特點是不限於美國上市股票，例如目前持倉首3位，包括兩隻日本上市股票，分別是Harmonic Drive Systems及發那科株式會社。10大持股亦有台灣、韓國等地的公司。

2) Global X 中國機械人及人工智能ETF （02807） （美元櫃枱︰09807）

此港股上市的ETF於去年急挫27%，但今年至今憑着AI相關股急促上升，已累升約14%。

此ETF追蹤「FactSet中國機械人與人工智能指數」，旨在投資於能夠受惠於中國機械人和人工智能發展和應用之公司，所以成份股較在內地A股上市的股份，目前持股最多是上海的金山辦公、深圳海康威視及科大訊飛，也有百度ADR（美︰BIDU）。

其一年內持收費為0.68%，以2月10日收市價計，一手入場費約2556元。

3) 平安納斯達克人工智能及機械人ETF （03023）

這是一隻在港股上市，但追蹤「納斯達克CTA人工智能及機械人指數」，所以具備兩個特點，一是在亞洲時段交易美股資產，二是成份股數目多達110隻，持股極為分散。

以ETF持倉最大的C3.ai（美︰AI）為例，持股僅佔基金約3%，其次是Atossa Therapeutics（美︰ATOS），持股佔比僅2.29%。

ETF在去年急挫逾3成，但今年至今，一如其他AI相關ETF一樣，已累計有逾一成漲幅。

基金的管理費為每年0.55%，以其2月10日收市價計，一手入場費11010元。

4) ARK Autonomous Technology & Robotics ETF （美︰ARKQ）

波動的市況今「科技股女股神」Cathie Wood走下神壇，但其ARK系列在今年表現回勇，其中ARKQ便有逾23%累計升幅。

上述的ETF好像欠缺人人熟悉的大名字，而ARKQ可以滿足這方面的願望，特斯拉（美︰TSLA）、Alphabet（美︰GOOGL）、輝達（美︰NYDA）等都有包括在內。不過近況消沉的Tesla持股佔比超過一成，真是考驗投資者的信心。

5) First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (美︰ROBT)

這ETF去年急挫34%，但今年伊始又急升逾14%。投資的公司與上文提及的ETF相近，重倉股有C3.ai、ATOS，也有AutoStore Holdings等，美國公司佔約50%，其次是日本公司，佔12%。它並不依賴大型股票，較多是中小型公司，並且分散在逾110隻股票之中。

基金的全年開支比率約為0.65%。

 

如果你想投資於科技巨頭，可以繼續考慮Invesco QQQ Trust（美︰QQQ）、三星Fang+ ETF （02814） 等等。但以上5個選擇，為你帶來更分散、更多元化認識人工智能行業的機會。

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