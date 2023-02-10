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財富要「父幹」還是「苦幹」？七天儲蓄挑戰帶來的反思

博客 20:00 2023/02/10

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給各位讀者少許時間思考兩個具爭議的問題：
一、你認為減肥成功與否，取決於先天體質還是後天努力？
二、你認為擁有財富要「父幹」還是「苦幹」？

的確，這兩條問題的討論空間很大，甚至可以成為有趣的研究項目。然而更重要的，似乎是不同的信念和心態，就帶來不同的行為和回應。例如，比起相信後天努力，你更相信先天體質更影響體重和身形的話，你就會缺乏動力去節制飲食和積極運動了。同樣道理，若你認為就算多努力管理財富也無法達成理財目標、只有擁有「父幹」的人才能擁有財富的話，你的財務狀況有可能會越來越糟糕。

史丹福大學心理學教授 Carol S. Dweck 於其著作《心態致勝——全新成功心理學》（Mindset: The New Psychology of Success）中提出人有兩種心態：「成長心態（Growth Mindset）」和「定型心態（Fixed Mindset）」。顧名思義，擁有成長心態的人相信透過努力可以改變性格、現況，甚至人生和命運，所以他們會不斷學習和渴望進步；相反，擁有定型心態的人則認為天賦比起努力重要，無論如何努力都難以改變現況。顯然，Dweck教授指出，擁有成長心態的人往往能擁有更美好的人生。

抱「定型心態」  難改變現況

筆者曾為一班親子舉辦一連數天的理財任務挑戰，當中包括連續七天讓孩子進行儲蓄，七天後以該儲蓄購買其心頭好。有家長在活動後凝重地分享，看著孩子每天將兩元入落錢罌，就開始反思自己沒有良好的儲蓄習慣，既然孩子可以，自己是否也可以呢？這位家長說：「我想自己做得更好，為孩子做個好榜樣。」他的分享激勵了在座每位家長。筆者很佩服這位家長的成長心態，既願意反思自己，亦沒有停留在自責之中，甚至將自己的覺察與人分享，成為別人的鼓勵。

讀到這裡，可能你就會問：「怎樣才可以培育自己的成長心態、脫離定型心態？」若果你正思考自己擁有哪種心態，其實已經踏出了重要一步，因為自我覺察往往能帶來行為改變。特別是理財上，我們理財社工主張，若要在理財行為上轉變，不單需要理財知識和技巧，更重要的是當時人在財務上的自我覺察。筆者建議，可以為在家中建立「金錢空間（Money Space）」，例如在那裡放錢箱、記帳本，並將空間裝飾得整齊美觀，適時在這個空間思考和處理自身的財務狀況，甚至規劃未來。

七天儲蓄挑戰  建立成長心態

除了各位讀者，為下一代建立理財上的成長心態亦十分重要。上文提到的理財任務挑戰，當中不乏性急的孩子，其中一位孩子就每天都問其父母：「七天何時完？怎麼這麼久？」這位孩子的家長在活動後表示欣慰，未想過孩子居然能「忍耐」這七天。這時候，身為父母或師長就應給予讚賞了，要怎樣讚呢？很叻，對嗎？讚賞不但令人快樂，更可令孩子增加受讚賞的良好行為，所以，比起一句「叻」，我們可以更清晰地肯定孩子的付出和進步：「你能夠忍耐七天，透過自己的儲蓄去買心頭好，真的很有耐性！你進步了啊！」在我們成長歷程中，聽過不少「叻」的稱讚，然而「叻」可以是先天天賦，亦可以是後天努力的態度。透過肯定孩子的努力和付出，從而增加孩子積極管理財富的動力，亦即是建立理財成長心態，長大後就有更大機會達至財務健康。

你願意以成長心態去理財嗎？雖然無人能保證，積極地理財和改善財務狀況可以一夜致富，但一定能令自己的財務狀況更加健康。如想知道更多理財資訊和教育子女理財的技巧，歡迎瀏覽家福會理財教育中心網頁（fechk.org）及社交媒體（FB: S-Qube 從心學理財 / IG: squbehk）。
 

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撰文 : 姚紹樑 香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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