【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息 定期還不如活期存款？ 收息攻略 20:30 2023/02/10 分享： 分享： 近期不少銀行都下調定期存款利息，5厘高息定存幾乎全面絕跡，不過仍有銀行提供5厘高息活期，部分有效期更加去到明年1月。這批高息活期存息涉及哪些條件？遞增派息玩法如何？有甚麼細節必須注意？ 專題影片 【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息 定期還不如活期存款？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 3個月港元定期最高6厘 僅兩銀行守住4厘以上 低門檻5銀行逾3.5厘（2月10日更新） 今日 3個月港元定期最高6厘 僅兩銀行守住4厘以上 低門檻5銀行逾3.5厘（2月10日更新） 6個月港元定期 最高4厘 低門檻最高3.9厘 存百萬仍可賺息2萬元（2月10日更新） 今日 6個月港元定期 最高4厘 低門檻最高3.9厘 存百萬仍可賺息2萬元（2月10日更新） 【港元定期存款】抓住4厘尾巴 12個月存期最高4.2厘 5銀行尚有4厘水平（2月10日更新） 今日 【港元定期存款】抓住4厘尾巴 12個月存期最高4.2厘 5銀行尚有4厘水平（2月10日更新） 定期存款2023 滙豐減息跌穿4厘 兩銀行逆市加息 港元定存驚現6厘（附不同存期最高息之選） 今日 定期存款2023 滙豐減息跌穿4厘 兩銀行逆市加息 港元定存驚現6厘（附不同存期最高息之選） 【每周特色存息】香港不跟美國加息 市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？ 今日 【每周特色存息】香港不跟美國加息 市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？ 活期存款 定期存款 銀行 派息