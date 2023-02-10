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【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息　定期還不如活期存款？

收息攻略 20:30 2023/02/10

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近期不少銀行都下調定期存款利息，5厘高息定存幾乎全面絕跡，不過仍有銀行提供5厘高息活期，部分有效期更加去到明年1月。這批高息活期存息涉及哪些條件？遞增派息玩法如何？有甚麼細節必須注意？

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【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息　定期還不如活期存款？
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欄名 : 存款收息

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