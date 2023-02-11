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七成港人無驗身習慣 15至24歲人士更不足10%

個人增值 16:00 2023/02/11

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許多香港人工作繁忙，不但食無定時，又缺乏運動，為健康埋下潛在危機。調查發現，七成港人都沒有驗身習慣，加上許多長期病患如糖尿病、心臟病等，在病發初期都沒有明顯症狀，容易延誤治療的最佳時機。

7成港人沒有驗身習慣
衞生防護中心早前發佈2020-22年度人口健康調查報告書》，指出全港只有30%的15歲或以上人士有定期接受身體檢查的習慣，當中以女性較多，佔 31.1%，男性則為 28.8%。

而在多個年齡組別之中，即使是最多有定期接受身體檢查的85歲或以上人士，其比例亦未過半，只有44.4%，最少的15至24歲人士更不足10%。

身體檢查有助找出早期疾病
雖然大部分的香港人都沒有驗身習慣，但身體檢查其實是維持身體健康的重要一環，常見慢性疾病例如癌症、心臟病及糖尿病等，都能夠透過身體檢查及早發現，既有助避免病情惡化，又能增加康復機會。

另外，現時不少慢性疾病都有年輕化的趨勢，年青人亦不能掉以輕心，同樣需要定期進行身體檢查。例如近年糖尿病患者越來越年輕，有報道指港人的糖尿病病發年齡已經由50歲推前至30歲，其併發症病發年齡更由過去的60歲提前至40歲。糖尿病篩查能夠得知體內的血糖濃度水平，識別雖然沒有症狀但可能患上糖尿病的人士，然後提供介入措施及治療，有助減慢病情惡化，延後甚至阻止併發症出現。

Bowtie為特選客戶提供身體檢查優惠
為了鼓勵大家「防患於未然」，Bowtie 為自願醫保特選客戶提供身體檢查優惠，項目包括血壓、肝腎功能測試、尿酸檢查及血液常規測試等。Bowtie除了透過保險提供合適的醫療保障，還夥拍港怡醫院為自願醫保靈活計劃客戶提供尊享自選保障，每月200元，包每年一次免費身體檢查（價值2,720元）。

 

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