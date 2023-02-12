【旅遊平台】限時折扣 Trip.com機票/酒店滿一千減$888 免費/買一送一門票 $599住迪士尼

無論打算暢遊日韓泰還是留港澳度假，大家都希望捕捉更優惠的折扣。近期就有旅遊平台，推出多項超級旅遊「搶賞」，涵蓋酒店、機票、門票，優惠更低至一折起，包括機票/酒店滿一千減$888，$599住迪士尼酒店等，不過是限時快閃活動，手快有手慢無，大家千萬要留意，立即了解詳情。

Trip.com推出一連五日的「日夜狂賞 Mega Sale」，提供最火熱的快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，更每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，活動期2月13日至17日，有興趣的朋友記得鎖定以下活動時間，準時競搶。

Trip.com一連五日優惠放送

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每日早上10時搶:快閃酒店優惠

在最矚目的快閃酒店優惠中，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶。由2023年2月13日至17日，每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）HK$599入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以HK$499入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以HK$199入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以HK$599入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得。

酒店優惠詳情：

日期 開搶時間 目的地 酒店 快閃限量價 (港幣， 稅前) 原價 (港幣) 2月13日 (星期一) 早上10時 香港 香港迪士尼樂園酒店 599 1,475 迪士尼探索家度假酒店 599 1,400 2月14日 (星期二) 早上10時 日本 品川王子大飯店 499 1,473 東京豐洲日航都市酒店 499 952 2月15日 (星期三) 早上10時 泰國 芭堤雅盛捷酒店 399 1,080 2月16日 (星期四) 早上10時 韓國 明洞PJ酒店 199 1,139 首爾貝頓東大門酒店 199 448 2月17日 (星期五) 早上10時 澳門 澳門葡京人 599 2,575

每日早上10時搶:免費或買一送一門票

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，以最抵價玩盡各地，爭奪Häagen-Dazs™ Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

當地玩樂體驗優惠詳情：

日期 開搶時間 目的地 優惠詳情 2月13日 (星期一) 早上10時 香港 東方之珠維港遊觀光遊船船票低至3折 Häagen-Dazs™ Mini Love Boat兌換券買一送一 2月14日 (星期二) 早上10時 日本 teamLab Planets TOKYO 門票買一送一 JOYPOLIS 東京歡樂城免費門票及買一送一 2月15日 (星期三) 早上10時 泰國 芭堤雅哥倫比亞影業水世界免費門票及買一送一 2月16日 (星期四) 早上10時 韓國 Everland 愛寶樂園門票買一送一 2月17日 (星期五) 早上10時 澳門 澳門上葡京綜合度假村自助山午餐買一送一

每晚9時:搶限量酒店及機票優惠碼(App限定)

另外，Trip.com亦會於2月13日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿HK$1,000 減 HK$600 或 HK$200），預訂高鐵票則可享滿HK$200減HK$100的優惠。要留意折扣是App內限定搶購。

2月15日晚上10時:機票或酒店滿減HK$888(App限定)

而在2月15日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿 HK$1,000，輸入該指定優惠代碼即減 HK$888。優惠名額有限，送完即止，此折扣限定於App內搶購。

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