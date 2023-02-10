香港代表團外訪沙特 如何開拓新商機? 商湯：原創AI共建兩地交流橋樑

香港行政長官李家超率領代表團前往沙特阿拉伯和阿聯酋訪問，加強雙方在貿易、創科技、投資和文化等領域的聯繫。商湯作為受邀隨團代表之一，亦有幸參與2月5日在利雅得當地舉辦的投資論壇，與參會者交流分享。商湯君將論壇內容稍作梳理，和大家簡單分享商湯出海沙特、與當地夥伴共同發展的經驗與成果。

兩地迎接數字經濟的巨大浪潮

商湯科技董事長兼CEO徐立博士在會上提到，無論是香港還是沙特，都在迎接數字經濟的巨大浪潮，兩地在經濟和科創發展上有眾多攜手共進的機遇。香港是全球領先金融中心，同時在科技、人才等方面資源豐富；沙特則是非常有活力的國家，對於新興技術及數字化轉型，有著迫切而熱烈的需求。在沙特《2030願景》中，明確寫到將推進提高數字經濟佔比。

商湯打入沙特市場

作為在港誕生、佈局全球的AI企業代表，商湯早於2018年進入沙特市場，持續在當地開拓智慧城市、智慧文旅、智能汽車、智慧醫療等多個行業業務，並與沙特國家主權基金PIF共同成立合資公司SenseTime MEA，共同為中東地區提供創新人工智能解決方案，構建當地人工智能生態系統。商湯深信，隨著香港與沙特加強合作，進一步建立強有力的夥伴關係，長遠有利於兩地的技術創新和商業發展。

結合沙特當地需求 助力兩地數字化發展

以商湯為例，我們一直致力把領先的原創技術及多年客戶服務、項目落地經驗，與沙特當地需求相結合。籍著今次沙特之行，我們更分別與當地知名金融區沙特阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District，下文簡稱「KAFD」），以及知名文旅賽事管理公司Sela簽署合作意向書、合作備忘錄，在以往項目的基礎上加強合作。

事實上，在鄰近利雅得論壇會場的「利雅得季（Riyadh Season）」正是商湯與Sela 的合作項目之一。利雅得季是融合當地特色與科技現代感的中東地區文娛盛會，自去年10月開幕以來已累計吸引全球超過500萬名遊客。

多元智能解決方案

商湯憑藉領先的人工智能技術和豐富經驗，為本次利雅得季的各類活動及場館帶來了升級智慧文旅解決方案，一方面助力多場館、各業態數字化、精細化營運；另一方面，透過AI+AR技術打通並拓展園區娛樂交互體驗，在遊客購物、餐飲、遊玩過程中進一步滲透虛實結合的體驗，幫助實現線下、線上遊覽的無縫連接。

此外，商湯還與沙特數據與人工智能局(Saudi Data & Artificial Intelligence Authority, SDAIA)攜手實施人工智能教育計畫，為當地教師和學生提供成熟的人工智能課程。目前，該項目二期已經啟動，預計將累計惠及超過3萬名學生和2000名教師。

未來，商湯將繼續透過領先的原創AI技術，協助推動沙特阿拉伯地區數字轉型的長期發展，加快實現其《2030願景》。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經