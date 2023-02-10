【ChatGPT】MIRROR變韓國男團？ 人工智能火速冒起又錯漏百出

踏入2023年科網新聞都是圍繞著ChatGPT之類的生成式人工智能應用，更有評論指這類人工智能應用成功KO了朱克伯格創造的元宇宙概念，成為科技界最熱的話題及投資項目。當然，人工智能是否足以取代人腦進行文書工作，實在很難下定論，但大家得閒無事只要透過手機，都可以與不同的人工智能工具聊天。看看這些新科技有多厲害。

ChatGPT不是想玩就玩

近期最火爆的ChatGPT雖然連日成為報刊頭條，但其實這個應用也不是任何人也能夠玩的。因為又要用外國號碼才能成功註冊，就算成功註冊，近日也因為太多人玩而大塞車，不是想玩便玩。但生成式人工智能其實也不止ChatGPT。若你是iPhone用家，便可以透過App Store下載一個名為Poe的應用程式，就可以玩到基於ChatGPT技術的對話式搜索了。

另有程式 技術相似

Poe App是去年12月Quora推出的AI聊天手機App，不過當時須邀請碼方能註冊使用，不過現已正式開放使用，不論身處哪個地區，只要下載Poe App及註冊帳號，就可直接使用，也毋須經VPN。目前Poe App僅支援iOS裝置，Android版本預計稍後時間推出。

Poe強勁之處，在於一App包括兩種AI技術，分別是OpenAI及Google Anthropic，當中Sage及Dragonfly均使用OpenAI技術，而Sage可視為ChatGPT簡化版，且是預設聊天室，最後一款Claude機械人則應用Google Anthropic技術。用家可以隨便向機械人提問各式各樣的問題，也可以通過指示叫它們寫文作詩。

機械人錯漏八出 惟作故事佳

薑餅人玩過Poe三個聊天室後，發現這些人工智能暫時都是得啖笑。我請它寫一篇關於男團MIRROR的文章，結果變成了韓國男團，要提醒它是香港才更正。另外，我也請它寫一篇港股市況，這個不得了，在AI眼中港股現在是3萬點，經濟環境十分強勁云云。真不知這個AI背後有沒有連上大利市機，不然怎會寫下錯誤的恒指報價？而當我用英文要求撰寫港股表現，同樣錯漏八出，不能信以為真。

錯漏八出回答截圖:

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不過，若大家經常被孩子要求說睡前故事時，而苦無內容時，Poe就可以幫到你！我請它說一個男孩與貓的故事，竟然中英都有，而且有起承轉合，都不錯哦。

薑餅人亦就一些時事議題與Poe討論一下，結果它也很醒目，英文版說不討論敏感政治議題，但中文版呢則把一些敏感議題的經過具體描述出來。大家可以試試。

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