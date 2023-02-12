【理財個案】35歲母親教影相月入180萬 日薪翻200倍 現一天只工作4小時

Katelyn Alsop是一位專業攝影師，現在經營著一間婚紗攝影公司，今年35歲的她是一名母親也是一位白手起家的百萬富翁。她如何一步步將學生時代的副業做到如今實現財富自由？



她説道，在2008年，她在宿舍開始了攝影副業，她的目標是成為一名專業的攝影師，這並不容易，尤其是在經濟衰退嚴重的時候，但她始終沒有放棄。現年35歲的她經營著一家名為Katelyn James Photography的婚紗攝影和教育公司。她的丈夫Michael也在2013年加入公司，擔任首席財務官，他們已經幫助超過10萬人學習攝影。



Alsop還説道，到2022年，他們已經達到月入24萬美元（約188萬港元），其中收入中的23萬美元是來自線上攝影教學課程和培訓資料。她現在每天只工作4小時，每年拍攝四場婚禮。



日薪從750美元增至16萬美元

在她兼職第一年，她是一名全日制大學生，但她仍然每週工作40個小時或更多。她説道，開始的費用很低，6小時的拍攝和編輯費用是750美元，隨著她技能提高，開始收取更高的費用，到2013年，她的收入達到6位數。



後來她還參加了很多線上培訓課程和工作坊，免費承擔了一些項目來讓自己的作品集更豐富。但是她發現沒有很多負擔得起的攝影培訓，所以她開始在自己的博客上分享技巧，大約8年後，她意識到線上攝影教育可以成為一項可拓展的業務。



通過口口相傳和社交媒體的存在，她收到7600名攝影師的郵件，想跟她學習攝影。於是他制定了大綱，通過Adob​​e InDesign 設計了工作簿，並在一位攝像師朋友的幫助下錄製和編輯了課程內容。



2015年11月，她和丈夫Michael啟動了第一個在線培訓計劃，教攝影師如何編輯和簡化他們的工作流程。該課程的費用為 397美元，這個價位比一個學期的大學攝影課程更便宜。當時他們的目標是總銷售額為15,000美元，但由於與客戶建立的長期信任，他們賺了160,000多美元，經過多年的努力，Alsop的日薪從750美元增至16萬美元。



她説道，第一個課程的成功告訴她，讓攝影教育變得容易獲得更有價值，而不僅僅是提高拍攝婚禮的價格。



他們目標是改變大家的生活

Alsop説道，她非常喜歡自己的工作，可以完全控制自己的行程，讓她和丈夫有更多時間陪伴三個小孩，和做自己喜歡的項目。無論是在課程中教攝影師如何建立支持家庭的事業、捕捉婚禮瞬間、錄製播客，還是只是簡單地在社交媒體上分享日常生活的起起落落，都希望自己的生活和事業改變生活。

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