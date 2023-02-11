不花錢的假期也可以過得很棒 15項不用擔心預算的活動

本欄每日介紹了很多替年輕人儲蓄、慳錢及增值財富的方法，雖然有些情況是再窮也不可以慳，但也有些時候應省則省。周末來了，不想擔心跟朋友外出會花費很多，其實可以考慮以下這些活動，過一個既寫意、又不花費、又能夠為自己增值的假期吧!



完全不外出可以做些什麼？

1) 在家做瑜伽、打坐︰工作已相當辛苦，難得可以宅在家，你可以只是在浴缸裡浸浴，點上蠟燭，聽音樂，喝你最喜歡的飲料。又或者，跟隨你一向看開的瑜伽channel，你甚至不需要華麗的瑜伽墊或瑜伽服，只需好好投入其中便可。



2) 玩board games︰一家人也好，與友人三五成群也好，玩board games是最不花錢、又最刺激愉快的選擇，從大富翁、UNO到各項遊戲，輕輕鬆鬆又過了一個下午或晚上。當然，大前提是不賭博，否則就很難不花錢了（除非你當日的運氣相當好）。



3) 寫日記/博客︰有些事不吐不快？剛去完旅行想記錄出遊的點滴？正在經營博客，讀者正期待你的新文章或新短片？這個周末，是用文字整理你的人生的最佳時機。



4) 大掃除︰我們不需要像「收納女王」一樣對自己有如此嚴格的要求，不過看看你的房間，可能真的太凌亂了吧! 花一天去收拾及清理，掃去塵埃，對自己的健康有好處，或者也能有意外收獲，找回一直以為失去了的東西。



5) 學習新語言︰人生就是不斷學習，除了新語言，你也可學習一些新知識、新技能。工作以外的時間，才是對你的前途最有決定性作用的時間。



想出外跑跑如何不花錢？

1) 郊遊/去沙灘︰輕裝上陣去行山遠足，不需要華麗的瑜伽服，不需要貴價的行山用品，用心去感受大自然便可。如果本身有單車，也可以踩到遠處，到湖邊、海旁，發掘香港的動人美景。最近天氣有點回暖，若果放晴，去沙灘也是不錯的選擇呢!



2) 做運動︰在香港預約體育館場地，老實說又難又貴，但仍有許多運動是可以不用花錢的，例如足球、籃球、乒乓球等，街邊許多公共場地可供使用，難就難在，人愈大就愈難約朋友。不過，簡單在家附近跑步，或者去公共遊泳池，也不用太多的花費，又能夠保持體格強健。



3) 去圖書館︰你有多久沒好好看完一本書呢？香港各區都有免費借閱的公共圖書館，找一本你愛看的書，重新投入文字的世界吧!



4) 做義工︰到海邊執拾垃圾、到院舍陪伴老人家度過一段愉快的時光、帶你的小朋友一齊幫合適的機構賣旗，香港有許多機構都在召募義工，雖然沒有收入，但可以為你的人生增值。



5) 拜訪親友︰有些親友不是拜年才可以聚會，平時也可多見面。又或者，幾個朋友到郊外逛逛、聊聊天，也是值得寫進日記的事。



有一定付出但花費少的活動

1) 在家電影之夜︰有許多電影落畫了，你都還未有時間去看？現在串流平台的電影或劇集都可以很新很貼，無論Netflix、Disney+或是重溫本地電視台的節目，趁這個周末一次過滿足願望吧？當然，你有機會要付出一定月費。



2) 計劃夢想假期︰3年沒有外遊，這次該去哪個國家遊玩？住宿、交通、行程如何安排？這絕對可以使你花足一整天去做計劃。當然，這是為未來的花費而作準備，至於花費多或少，就視乎你如何作出平衡了。



3) 在廚房發揮創意︰本身愛煮食的你，想到一個新菜色，值得花一天去嘗試，在廚房好好發揮你的小宇宙吧! 不過，事前準備買材料，也可能會使你有一定花費呢!



4) 燒烤/露營︰疫情漸漸過去，香港不少公眾燒烤場也重開了，是時候約朋友去了。單是遠足行山，不能滿足你對大自然的熱愛？帶一個帳幕，準備一些食物，在山上待一兩晚，好好整理自己的心靈吧!



5) 逛書店、博物館︰如果只是打書釘，我也可以在書店待一整天啊! 若然真的很喜歡某些書，把它帶回家，也不會是很高消費的活動。單是看書也不夠？可以考慮逛逛博物館或展覽，單獨享受也可，眾樂樂也可，入場費的金額都不多，絕不會阻礙儲蓄。

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