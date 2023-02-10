【渣打馬拉松】跑步受傷有冇得保？ 比較2款跑步保

渣打馬拉松即將舉行，各選手正積極備準備10K，半馬、全馬比賽。除了練跑，大家亦要留意比賽中意外的保障。今次會分析兩款專為跑步而設的保險，它們是友邦AIA「競跑保」及YAS微保險RYUN「跑步保」。

兩者產品定位、醫療保障區別

從產品定位上，AIA「競跑保」主要保障馬拉松比賽中的受保障傷害，不保賽前訓練。而YAS「跑步保」就保障大多數的跑步情況，包括賽前訓練及比賽中，但不保「從事專業體育或以此賺取收入」的選手，由此看來，渣馬的挑戰組別設有獎金，就未必受保了。

醫療保障方面，AIA「競跑保」保障死亡、心臟驟停、昏迷、脫臼、骨折、肌腱斷裂及 韌帶撕裂等情況，為受保人作出一筆過賠償，可選之保額為50萬或100萬元，實際賠償按情況而定，如死亡、心臟驟停賠100%保額，骨折賠5,000元。

而YAS「跑步保」就保障拉傷、扭傷之相對輕微但常見的情況，提供實報實銷的賠償，意外醫療保額上限5,000元。受保人可選擇西醫或中醫治療，並涵蓋跌打、物理治療。但若選中醫治療，每次意外需先自負500元。

中暑是否賠償？

經查詢渣打馬拉松當天天氣約20至24度，因此參賽者不能排除中暑的風險。AIA「競跑保」賠償比賽引致的運動型中暑（需住院超過24小時），一筆過支付 10,000元。 YAS「跑步保」則保障日間跑步期間之中暑， 實報實銷醫療費用上限為2,000元。

要紀錄跑步公里以釐定保費

至於保費，若35歲參加者需要一日的AIA「競跑保」保障，保費為99元；而YAS「跑步保」的保費則以跑步公里來訂，每500公里的保費為50元，由於受保人需透過手機應用程式記錄跑步公里，所以他們在馬拉松期間亦需手機跟身。

上術兩款均是針對跑步的微保險。若大家需要更全面的意外保障，可留意個人意外保險，涵蓋因意外所引致的醫療、身故、個別受保運動、跌打、物理治療等。

【文章來源：10Life；原題：渣打馬拉松2023：跑步受傷有冇得保？】

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