日本靜岡縣櫻花祭 河津町賞日本第一櫻 4大絕美景色 溫泉/海景/櫻花海

又到港人最期待的一年一度日本櫻花期，賞櫻期大多是3月下旬至4月上旬，但靜岡縣伊豆的河津櫻會率先登場。河津櫻有日本第一櫻之稱，而今年的第三十三屆河津櫻花祭，會由即日起至2月28日於靜岡縣賀茂郡河津町舉行，為期一個月。今年花期比往年早了一個多星期，準備遊日的旅客不妨搭乘約兩小時列車，遊遊靜岡縣，一睹這早櫻之美。

河津町有8,000株櫻花，是大島櫻及寒緋櫻的自然交雜品種，比染井吉野櫻等普通櫻花品種更早開花，其特徵是花瓣夠大朵，且顏色是深粉紅，滿開時會呈一大片粉紅色花海，極為吸引。但要注意，大部分河津櫻，會在櫻花祭的中段日子才開得燦爛，即是約2月15日左右。

櫻花祭期間，除了日間時份可欣賞到粉紅色花海外，會場每逢晚上6時至8時更會點燈，有約150間小食及手信攤檔，旅客們可邊賞櫻邊感受日本祭典的熱鬧氣氛。當中有幾個熱點必定要去：

1. 河津川並木

是櫻花祭中最著名的賞櫻景點，離開河津車站後，4公里長河津川河岸兩邊，河津櫻會連成一條櫻花隧道，非常壯觀，並一直開至原公園一帶，是最多遊人聚集的地方。

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2. 河津川原木

距離河津車站約1.3公里的飯田家庭園內，有一棵河津櫻原木，亦是櫻花祭中必到的打卡點。這株高10公尺的河津櫻原木，其實是全球第一株河津櫻，是1955年時由屋主飯田勝美所種植，後來才獲命名為河津櫻，樹齡近70年，滿開時氣勢十足。

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3. 今井濱海岸站

這裏的花海全長約50米，加上無敵海景，是影靚相的熱點，加上附近有溫泉旅館，亦可考慮留宿一晚，來個兩日一夜遊慢慢賞櫻。

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4. 峰温泉大噴湯公園

想輕鬆賞櫻，可來到峰温泉大噴湯公園，皆因這裏有多個無料足湯溫泉，讓賞櫻遊客行累了，能體驗足湯紓緩一下。而附近則是夜櫻觀賞點，於晚上6時會亮燈，讓大家以另一角度欣賞櫻花海。

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作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

【原文：最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 （收費文章）】

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