【理財個案】工作8年儲咗50萬 想買Tesla股票 最近暴跌 入市時機到未?

Tesla在很多人心目中是個傳奇，隨著業務成展，股價一直向上，突破千元大關，近年上至1200美元高位後一拆三，雖然價格已回落不少，有不少人仍然對其有信心，更希望可以在跌勢下買入，今次讀者就是一個出來工作已8年的打工仔，想知道現時入手Tesla是否值得，定還是要再觀望? 看看龔成是如何回應。

讀者:

本人出黎做野已7-8年,現有500,000資金在手,我想入手Tesla後長期持有,而家算入市時機未? 最近暴跌好多,要唔要等到$100先入手?

龔成︰

可以，但最好分注，不要一次過買，同時，不能佔組合過多，只能佔你股票組合一部分。

注意Tesla業務及風險

特斯拉Tesla, Inc.（TSLA）有質素，增長快，但始終唔平，股價上落大，要注意這方面的風險。佢成立於2003年，總部位於加州，是一家垂直整合的可持續能源公司，以及製造與銷售電動車。

Tesla銷售用於發電的太陽能電池板和太陽能屋頂，以及用於住宅和商業地產（包括公用事業）固定存儲的電池。特斯拉擁有多款車型，包括豪華、中型轎車和SUV汽車。

屬電動車王者但具有風險

Tesla是全球最大的電動車製造商，全球電動車銷量第一位，以現時這企業擁有的技術與優勢，領導地位將會持續。企業過往發展速度十分快，憑藉其主打車型「Model S」、「Model X」、「 Model 3」、「Model Y」，帶領Tesla發展成為電動車王者。

佢有一定的質素及潛力，但不是無風險的，第一，電動車始終是較新興行業，業務始終有不確定性，第二，Tesla估值有時會偏貴，第三，Tesla過往股價甚為波動，第四，上述不少估值都建基於假設，但最終結果未知。

宜小注 現價上落波幅大

因此，這企業不是不可投資，但投資者要注意風險，最簡單的方法，就是投資時小心控制注碼，最好以小注分注的模式進行，同時，要控制好總投資金額。如果有貨，可長線持有，如果無貨，現價只宜小注，你預現價是合理區中下部，要留意股價上落大。

你可以先定入TESLA資金(唔建議太多)，再分成數注，現價先入1注，再回調才再加注，用這個模式去儲貨。

另外，你唔好只集中一隻股票，要學會平衡配置一個適合自己年齡、投資知識、風險取態的組合。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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