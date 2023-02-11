N+ Burger登陸灣仔 全港首間擁澳洲自家牧場漢堡包店

吃一個漢堡包，其實都可以很講究。

灣仔全新漢堡包店N+ Burger，在澳洲擁有自家飼養牧場，確保供應的牛肉品質有保證，配合自家製特色醬汁及配菜，打造漢堡包完美的比例，為食客帶來全新的體驗。

N+ Burger以「Farm to Burger」做品牌理念，從自家的澳洲牧場直送Hunter Beef安格斯牛，製成100%全天然安格斯牛肉酸種麵包漢堡。N+ Burger的自家天然牧場至今已有120年歷史，牛肉由飼養到進口香港全是一手包辦，品質有保證。牧場所出產的產品，曾於2021年和2022年榮獲悉尼皇家美食最高殊榮金獎及銀獎。

餐廳提供4安士及6安士的全天然安格斯牛肉及牛腩肉，肉質柔嫩多汁，油脂分布平均。大廚把牛肉切成適合的厚度和大小，以保留牛肉的原有味道。此外會選用以天然酵母經過長時間發酵而成的酸種麵包，口感份外軟綿且有質感。每個麵包會預先塗上牛油及輕烤，外脆而鬆軟，跟牛肉是絕佳的組合。

自製特色醬汁

漢堡包的醬汁亦充滿特色，食客可根據個人喜好自選款式，當中有三重蒜蓉醬，以及酸甜千島醬。前者是店舖的王牌醬汁，擁有3層「蒜」味，先在熱烘烘的酸種麵包面塗上自家製蒜蓉醬，是以炸蒜加上蛋黃醬，中和了蒜的苦澀味道；而中層鋪上秘製生蒜蓉，大大提升了蒜香，是一眾愛「蒜」之人的首選。如喜歡酸甜口味的話，必定選擇帶有田園風味的千島醬，口感香滑，最適合本地人口味。

餐廳亦有提供小食，如薯條及薯角，以美國馬鈴薯製造，炸得香脆軟綿，可以選擇大廚特製的BBQ醬、蜜糖芥末醬或卡真香料粉（Cajun Powder），滋味各不同。

而作為一間漢堡包店，N+ Burger的空間相當寬敞，分上下兩層，以簡約風格為主，光綫柔和分明。樓梯旁的牆身有牛隻圖案，營造牧場的氛圍，令人感覺如置身郊區中，享受城市綠洲。

▼ 點擊圖片放大

N+ Burger

地址：灣仔汕頭街32號地舖

電話：2529 9991

營業時間：11am-9pm

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

【原文：灣仔新成員 全港首間擁澳洲自家牧場漢堡包店 （收費文章）】

作者、責任編輯：招美寶

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經