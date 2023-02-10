「單身稅」令93%單身人士有壓力 33%受訪者因財務利益而維持戀愛關係

每提到單身，相信很多人都會聯想到自由，但考慮到個人財務時，這種自由也許演變成單身人士的壓力，這種財務壓力也被稱為「單身稅」。



什麽是「單身稅」？

例如，如果想買樓，就會少一個人共同承擔債務償還；如果想去旅行，很多時候要一個人支付能容納兩個人的房間，支出將會比情侶或已婚人士相對更大。「單身稅」通常包含項目：房租或樓宇貸款、旅行費用、家庭食物雜貨、手機計劃、互聯網費用、家庭電費、健身房會員費等。



9成單身人士有財務壓力

最近Forbes Advisor委托市場調查公司Prolific對1008名美國成年人（包括單身和非單身人士）進行一項關於「單身稅」的調查，調查顯示，93%的單身人士表示在「單身稅」方面有壓力，其中有三分之一的受訪者表示，他們為了享受兩個人一起帶來的經濟利益，會保持一段較長久的戀愛關係。



有伴侶的人在經濟上是否比單身更好？調查中顯示，85%受訪者（包括單身和已婚人士）認為確實有伴侶會更好。調查中超過四分之三（76%）已婚人士表示，結婚以來經濟狀況得到改善。不過，一段關係並不完全等同於財務穩定，無論是否單身都應該有自己的積蓄和財務規劃。



本次調查顯示，59%受訪者認為通貨膨脹使「單身稅」壓力更大，在住房、公用事業和食品雜貨各方面感受最深。富國銀行財富與投資管理公司的高級諮詢主管Jesse Little 説道，單身人士負擔更重，部分原因是商家通常為家庭提供優惠，但更重要的是因為單身人士不總是有人分擔責任。

權衡金錢和愛情

不僅大約三分之一的受訪者承認為了金錢利益而維持更長時間的關係，而且 14% 的人承認維持一段關係只是因為他們的伴侶在經濟上支持他們。Leahy説道，雖然有伴侶確實帶來很多財務上的好處， 但這並不是陷入不愉快關係的理由， 一段不健康的關係所付出的代價總是比單獨面對財務狀況要昂貴得多。



如果緩解「單身稅」壓力？

Ameriprise Financial 財務諮詢策略和營銷高級副總裁、認證財務規劃師 Marcy Keckler建議了三種方法來緩解高昂的生活費用：

1.要存錢。定期將薪水中的部分資金匯入應急基金，這種現金緩衝可以幫助單身人士應對意外或其他更高的開支。

2.監控您的支出。尋找機會減少開支，例如，查看您的訂閱以查看是否可以消除未使用或未充分使用的訂閱。

3.增加你的收入。考慮將愛好變成收入來源、從事第二份工作或要求加薪。



花旗個人財富管理公司的高級財富顧問Judi Leahy也提出一些建議，Leahy建議努力償還債務，尤其是高息信用卡債務，制定預算，更好地了解自己的收入和支出，或找一個可以分擔家庭開支的室友。調查中也顯示，35%單身人士表示與其他人分攤了一些費用，包括父母、兄弟姐妹和室友，而在這部分單身人士中，29%受訪者認為他們通過與他人分攤費用，已經剋服了「單身稅」壓力。

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