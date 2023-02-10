永安旅行團用銀聯信用卡最高減$500 The ONE百老匯結業 戲票買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.永安旅遊：銀聯信用卡 旅行團每位最高減500元

即日起至3月31日，憑銀聯信用卡在永安旅遊網站、手機 APP報名指定香港出發之旅行團產品，即可享指定折扣優惠，包括亞洲、日本、長線旅行團，每位最高勁減500元。

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2. The ONE 百老匯：結業優惠 送戲票買1送1券+小賣部半價券

百老匯The ONE將營業至2023年2月26日，凡經百老匯The ONE戲院售票處購買戲票兩張，可獲贈百老匯院線戲票及小賣部優惠券一套 (包括戲票買一送一優惠劵及小賣部套餐半價優惠券，優惠價值: 3,500元)，網上購票觀眾亦可憑戲票換領。

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3.OK便利店：限時優惠 4天狂減

OK便利店推出4天狂減限時優惠，優惠截至2月12日，雀巢甜筒36元/5件、維他奶(各款)/港式奶茶480毫升7.5元/件、美粒果果汁/水動樂420-500毫升6.5元/件、藍妹啤酒500毫升33元/3件（買啤酒滿20元送花生一包）。

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【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

撰文：hket小編

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