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【渣打馬拉松】跑手要睇 5間運動保險比較 涵蓋馬拉松意外 單日保費$100保障額50萬

保險 12:50 2023/02/09

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渣打馬拉松賽事倒數三天，各位跑手籌備已久，當然希望能夠萬無一失，順利完成賽事。但路程遙遠，每年選手暈倒、體力不支的情況多不勝數。平日愛運動的你，擔心運動期間，身體出現突發狀況，又想挑戰體力極限同時有所保障， 不妨可以考慮購買運動保險，萬一出現嚴重意外，亦不致於大失預算。即看以下圖列運動保險比併。​​​​​​

馬拉松單日保險比較:

    點擊圖片放大

5間運動保險大比併:

    點擊圖片放大
    +3
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AIA「競跑保」:着重於因參加跑步活動導致的運動意外，保費亦會按年齡有較大的變動，每個投保人保費不一，但好處是特別針對跑手易受傷的位置作出保障，但缺點就是其他運動一概不受保。

Avo 「 動 · 敢 」運動保障:年票收費最高，特設「會籍和預定服務費用」，補償預繳而無法退還的會籍、訓練等費用，更指運動保險計劃皆不設場地限制，相較靈活。

蘇黎世「全躍動」:涵蓋最多運動項目(76項)，運動保險每年$298，保費按日低於$1，不過保障額為5個計劃之中最低，只有20萬，適合有意玩較冷門的運動項目人士。

中銀人壽 摯護動意外保險:同時包括意外及運動保障，較多元化，如因運動意外損傷，保障可免費升級，保障額最高，有100萬。

藍十字 「智fit 」運動保險:特色是本地比賽至海外比賽都受保，亦有相對較平的「基本計劃」及「優選計劃」選擇。

參加馬拉松或屬「職業運動」
不少人可能已有意外保險，例如有意外保險列明不承保「從事職業運動」，即是代表參加職業體育活動或可能、或可以賺取收入或報酬的體育活動不會受保障。由於馬拉松比賽涉及獎金，假如保險沒有列明馬拉松屬受保運動，或可理解為受保人以職業或兼職運動員身份參與運動比賽、練習或訓練，途中運動的受傷意外有機會不獲保障，因此購買相關保險前必需要留意相關條文。

意外VS運動保險
個人意外保險的重點保障「意外」，亦可包括受保人在運動期間遇上的意外，但有些保險或列明某些情況下，因運動而導致的意外不會受保。很多時個人意外保險保單條款，亦會例明不受保運動，例如賽車或騎術比賽、或潛水，及指明一些危險活動，例如爬山、笨豬跳等活動均不受保障。買運動保，亦留意如首次受傷獲賠之後，再傷及同一舊患很大機會不能再即時獲償，保障會受數年等候期所規限，另外，亦要留意在同一運動意外中，傷患全屬保險所列的同一項，例如「骨折、韌帶撕裂或肌腱斷裂」，很大機會只能獲得一次賠償，但詳細情況仍需按不同保險而定。

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