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為Tank Francaise系列造勢　CARTIER時光逆轉大美人嘉芙蓮

博客 12:40 2023/02/09

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親愛的，也得坦白說，對於英國導演Guy Ritchie（佳烈治）其實沒大感覺，即使他的一系列福爾摩斯系列電影，如《福爾摩斯2：詭影遊戲》是回勇之作，也許之前因Madonna之盛名所累。

佳烈治向嘉芙蓮細心講解拍攝要求。（圖片：品牌提供）

然而，當筆者一看到他為CARTIER（卡地亞）最新推出的Tank Francaise系列腕錶拍攝宣傳短片，在領銜主演的名單上竟然找到熟悉又喜歡的名字——近年筆者至愛演員之一，憑《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）的雷米馬利克（Rami Malek），竟然夥拍鼎鼎大名的嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve），頓時心心眼在筆者的臉上眨下眨下。

這次由CARTIER「牽紅綫」，撮合雷米馬利克和嘉芙蓮丹露兩大出色演員跨世代合作。（圖片：品牌提供）

這位擁有「法國第一美一」之稱的「秋水伊人」，有樣貌有品味在此不贅，但願意接拍佳烈治執導的短片，除了欣賞導演的功架，為影帝新丁Rami Malek加持外，無非因為CARTIER宣傳短片的出色點子。

其中一幕把回到1964年時候的嘉芙蓮，當年她憑音愛情電影《秋水伊人（Les Parapluies de Cherbourg）》而成名。（圖片：品牌提供）

1992年嘉芙蓮憑《情證今生（Indochine）》獲提名奧斯卡女主角。（圖片：品牌提供）

影片講述二人戴着Tank Francaise系列腕錶在巴黎亞歷山大三世橋（Alexandre III）上漫步，在機緣巧合下竟然出現陰差陽錯不同形式的邂逅遊戲，畫面跟隨時光流轉到嘉芙蓮不同時期的美態，在塞納河上展露搖曳風姿，好比Tank系列的雋永風格。

而此次CARTIER則把1996年面世的Tank Francaise 腕錶再推陳出7款全新錶款，走男女皆宜的中性路綫。大概意思，只要喜歡，其實無關年紀這回事吧！

Tank Francaise系列腕錶：錶徑36.7毫米、精鋼錶殼，銀色錶面，搭載自動上鏈機芯，精鋼錶鏈，防水約30米。（$42,500／圖片品牌提供）

Tank Francaise系列腕錶：錶徑32毫米、黃金錶殼，陽光射線紋飾金色錶面，搭載石英機芯，黃金錶鏈，防水約30米。（小型款$164,000、中型號$ 191,000／圖片品牌提供）

產品查詢：8105 5008

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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