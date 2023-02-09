投資是反人性博弈？ 剋服7大人性弱點 檢視自己行為

投資的背後是人，而人的背後是人性，所以投資實際上是一場人性的較量。面對瞬息萬變的資本市場，許多傑出的學者也難免在市場中遭遇失敗。人性中天然存在著一些對投資有害無益的偏向，要成功達致投資獲利，只能剋服這些人性的弱點。



為何投資反人性？

以股票投資為例，當股票下跌時，大家會偏向繼續持有等待回升，因為馬上放棄就會造成前期投入成本的損失，而賺錢的股票就會在獲得一定收益後馬上賣出，以此來鎖住賺來的利潤。其實正確的操作策略，應該是及時賣出下跌的股票，及時止損；對於正在上漲的股票可以繼續持有，尤其是剛開始盈利，股價還沒有大漲的股票。但由於損失厭惡的人性弱點，做出不同的投資決策，最後蒙受損失。



人性的弱點

1.損失厭惡：總是喜歡確定收益，討厭確定的損失

正如以上的例子，當所購買股票上漲時，大家都會偏向於選擇獲利退出，落袋為安；當所購買股票下跌時，大家偏向於選擇等待回升，因為此時賣出，意味著將浮動虧損轉為實際虧損，這是一般人不能接受的現實。為了避免確定的損失，大家甚至變得願意承擔風險。這也能解釋為何多數散戶手上總是有非常多不好的股票。



2.從眾效應：人云亦云，以為很多人覺得好的就是好

散戶投資者最普遍也是最難剋服的心理偏向就是從眾心理，在沒有充分了解某項投資時，因身邊眾多朋友推薦或網絡上某個專家的發言就衝動購入，覺得自己不買就不是好的投資者一樣。事實上，愈熱門的投資反而風險愈大。



3.禀賦效應：賦予自己所擁有資產更高的估值

選擇某一項投資的原因有很多，例如賦予很多個人的情感，包括自己曾經在這間企業工作過，這個產品很多人覺得好，或是某一位著名人士的推薦等等。當將這些個人的情感與投資連接在一起時，就會自動賦予該項投資更高的估值，從而不願意及時止損，承擔損失。



4.定錨效應: 估值時容易被初始數值影響

同樣以購買股票為例，假如用500元買入某隻股票，當某個時間跌至450元時，沒有賣出，當繼續下跌至400元時，仍然不會選擇賣出，因為覺得當時450元都沒有賣出，現在更不會賣出，否則蒙受更多損失。此時第一次下跌到的數字450元已經成為一個錨點，每次下跌都會和這個錨點作比較。



5.代表性偏差：習慣於簡單根據過去經驗看待新信息

過去的事跡存在一定的參考性，但資本市場瞬息萬變，經過一段時間後，與之前相比，可能已經發生翻天覆地的變化，所以在做每一個投資決策或研究新信息時，不要過於依賴過去的事情，簡單套用過去模板而得出的結論是有待檢驗的。

6.事後聰明式偏差：習慣於充當事後諸葛亮

相信這是很多人的通病，例如，很多投資專家嘗試分析兩隻股票A和B的未來走勢，當A的發展與預測相符時，他們可能會覺得很自豪，並說自己當時的分析非常到位，而另外B可能與原先分析截然相反，但無被他提起。這就是事後聰明式，人們都偏向於高估自己當時的選擇。

7.懶：惰性是很多人虧損的重要原因

人天生存在惰性，懶得去學習基礎知識，懶得去關注新聞，懶得思考收益與風險等。但資本市場原本就是隨時都在變化，各類投資產品都會受到每天各種事件和消息的影響，只有多學習、觀察和思考，才能更有機會在投資中獲利。就像股神巴菲特，他每天會花80%時間閲讀各種財務報表、報告和新聞。

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如何剋服投資上人性的弱點？

1.經常有意識提醒和檢視自己，看是否陷入某個心理偏差

2.投資前充分了解產品，保持學習和思考，跟上市場變化

3.虛心請教，專業的事情交給專業的人，可向專業的投資顧問獲取意見

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責任編輯：梁政琪

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